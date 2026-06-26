Những ngôi chợ trong làng du lịch

Một bên là nhà, một bên là chợ trong làng du lịch OTOP - ở Koh Kret - Bangkok

Địa chỉ du lịch xanh

Bang Krachao còn giữ nguyên vẻ quê mùa của một vùng đất chưa bị đô thị hóa. Hai bên đường cỏ gà mọc vô tư. Trong nhiều ngôi nhà, vườn cũng xanh um với cây và cỏ từ ngoài cổng vào sân. Chợ “nổi” ở đây là những dãy hàng quán trên mặt đất, dựng dọc theo các hào nước. Chợ nhóm họp vào cuối tuần, bày bán những mặt hàng nông sản, thức ăn, hàng thủ công mỹ nghệ và các loại bánh mang đậm hương vị bản địa. Thư - người Hà Nội - làm việc đến nay là 8 năm cho một hãng hàng không Đức có văn phòng tại Bangkok, nói với tôi: “Chỉ cách một dòng sông mà như hai thế giới khác biệt cô ạ. Bên kia Bangkok quá ồn ào, ô nhiễm khói bụi còn bên này là một vùng quê yên tĩnh, không khí trong lành. Cả tuần làm việc mệt mỏi nên cháu thích cứ đi thong thả ngắm mọi thứ như này”.

Ngắm hàng hóa và chụp ảnh, không mua cũng không sao. Hôm tôi đi chợ là thứ Bảy, người Thái đi chơi nhiều. Vào siêu thị hay các ngôi chợ truyền thống, sạp hàng vỉa hè ở Bangkok, dễ bắt gặp cảnh rau, củ, hành ngò... được chia thành từng túi nhỏ, ngay cả chuối cũng bọc từng trái để bán. Khách đến chợ rất thích vì mua được hàng “cây nhà lá vườn”, tươi non lại giá thấp, mua bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhiều người Thái cuối tuần thường rủ nhau đi Bang Krachao, vừa đi chơi, vừa đi chợ, cũng là một cách tìm về chốn quê bình yên. Đi chợ xong, có thể thuê xe đạp 50 Baht một ngày, đạp vòng quanh khu rừng, ngắm cây cỏ, nghe chim hót, xa tiếng còi xe.

Ngôi chợ làng OTOP ở Koh Kret cũng vậy. Những quầy hàng bày dọc theo những con đường vốn là lối đi của xóm, rộng tầm 2 mét, hoặc bên cạnh rãnh nước. Vì là khu dân cư nên thỉnh thoảng bắt gặp những ngôi nhà đóng kín cổng với tấm biển bên ngoài “Private house” (chắc là nhiều người không biết đã vào “tham quan”). Người bán là cư dân bày hàng ngay trước nhà mình nên không khí mua bán rất tự nhiên.

Chúng tôi cười ngất khi dừng lại ở quầy hàng bán xà phòng nấu theo phương pháp thủ công truyền thống của một bà 65 tuổi, ăn vận trẻ trung và đeo cài tóc hình hoa lá như thiếu nữ 18 tuổi. Bà giới thiệu sản phẩm theo cách thật đặc biệt: lấy mình làm mẫu luôn. Vừa nói, bà vừa đưa tay múa dẻo điệu múa Thái. Vui quá, cả nhóm cười xong thì ai cũng mua xà phòng về tắm. Nghĩ lại, đó cũng là một kỹ năng bán hàng.

Và nghĩ về Huế

Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức những khu chợ trong các làng du lịch như ở Bangkok, với những nét đẹp và bản sắc riêng. Huế có chợ quê Cầu ngói Thanh Toàn, chợ quê Phước Tích, chợ nổi Ngư Mỹ Thạnh, đang hoạt động và là một địa chỉ du lịch trải nghiệm tốt trong nhiều năm qua. Du lịch chợ nổi và làng chài Huế tài nguyên rất lớn, như đầm Chuồn, đầm Lập An, làng chài Phú Hải, làng chài Lăng Cô… có cảnh đẹp nên thơ, lối sống cư dân sở tại còn giữ được nét làng quê, đường sá đi lại được đầu tư, rất thuận lợi để thiết lập những ngôi chợ quê gắn liền với du lịch.

Nói cảnh “trên bến, dưới thuyền”, ở Huế còn nơi nào có lịch sử lâu đời hơn là Bao Vinh. Đã có sẵn tuyến đường thủy, đường bộ về Bao Vinh, nhất là tuyến đường thủy từ sông đào Đông Ba xuôi về, rất thơ và rất đẹp. Rồi dọc những dòng sông vừa được nạo vét, tôn tạo cảnh quan hai bên bờ như sông An Cựu, sông Như Ý, sông Kim Long, sông Bạch Yến, sông Ngự Hà… tất cả đã sẵn sàng, những hộ cư dân ở đó chắc chắn đủ sức tham gia bán hàng, vừa góp phần giữ gìn bản sắc Huế, vừa làm kinh tế, phát triển du lịch. Điều quan trọng là cần một sự chỉ đạo thống nhất, kết hợp nhiều ban, ngành, chính quyền địa phương và cư dân sở tại.

Lãnh đạo thành phố Huế đã có cuộc khảo sát hạ tầng du lịch đường thủy, chỉ đạo ngành du lịch phát huy các lợi thế, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái dọc các tuyến sông bằng cách khai thác không gian mặt nước kết hợp hạ tầng hai bên bờ. Đó là những khởi đầu cho hành trình sản phẩm mới của du lịch Huế. Từ những gì trải nghiệm ở Bangkok, tôi tin Huế sẽ sớm phát huy những lợi thế đang có để phát triển kinh tế xanh từ du lịch. Những lời hẹn về Huế đi chợ nổi, đi chợ quê đã và sẽ trở nên nổi tiếng hơn, trở thành từ khoá tìm kiếm ngày càng nhiều của khách du lịch trong nước và quốc tế.