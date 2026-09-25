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ClockThứ Ba, 29/09/2026 05:53

Phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa

HNN - Thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao tạo điều kiện cho nhiều loại vi-rút, vi khuẩn phát triển. Trong khi đó, trẻ thường xuyên học tập, sinh hoạt trong môi trường đông người nên nguy cơ mắc và lây lan các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm cũng tăng lên. Điều này đòi hỏi cha mẹ cần phối hợp để chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt hơn.

Chủ động ngăn chặn dịch tay chân miệngNgăn ngừa bệnh truyền nhiễm khi giao mùaChủ động phòng bệnh giao mùa

 Khoảng 20% trẻ mầm non ốm sau tuần đầu tiên đi học.

Gia tăng bệnh hô hấp, tiêu hóa

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (trú tại xã Phú Hồ) có con 5 tuổi, đang đến trường thì có dấu hiệu bị sốt nhẹ. Những ngày sau đó, cháu sốt cao liên tục, xuất hiện triệu chứng li bì. Trẻ được cho uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt không giảm nên phải đưa đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt siêu vi và yêu cầu nhập viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tương tự, chị Hoàng Thị Tâm Anh (trú tại phường Thuận Hóa) cũng phải đưa con trai nhập viện. Nguyên nhân là do con chị bị viêm họng cấp kết hợp viêm phế quản, có biểu hiện sốt cao, ho nhiều và khó thở.

Theo ghi nhận tại một số cơ sở y tế chuyên khoa nhi, thời điểm giao mùa, số trẻ được đưa đến khám đã gia tăng đáng kể. Các bệnh thường gặp chủ yếu liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Các mặt bệnh phổ biến gồm cảm cúm, viêm phế quản, rối loạn tiêu hóa… Bên cạnh đó là các bệnh truyền nhiễm cần lưu ý như tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết và sởi.

Bà Lê Thị Ý Nhi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thượng (phường Mỹ Thượng) cho biết, trẻ nhỏ thường ốm nhiều hơn. Nguyên nhân do sức đề kháng của các cháu còn non yếu, thời tiết lại thay đổi liên tục, trong khi trẻ học tập, vui chơi trong môi trường đông người nên rất dễ mắc bệnh. 

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Bình (Khoa Nhi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế), vào thời điểm giao mùa, các bệnh lý liên quan về hô hấp vẫn chiếm tỷ lệ hàng đầu, tiếp đến là các bệnh về tiêu hóa. Tình trạng trẻ phải vào cấp cứu ban đêm do nôn mửa, tiêu chảy rất thường gặp. Hiện Khoa Nhi của bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho nhiều trường hợp như vậy. Đặc biệt, một gia đình có cả 4 anh chị em cùng nhập viện với các triệu chứng tương tự nhau. 

Chủ động phòng bệnh cho trẻ

Để hạn chế trẻ mắc bệnh, phụ huynh cần giúp con duy trì nếp ăn, ngủ đúng giờ, uống đủ nước và giữ vệ sinh cá nhân. Trẻ cần được hướng dẫn rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung vật dụng cá nhân. Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng theo lời khuyên truyền miệng.

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Bình, khi thời tiết thay đổi, trẻ lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cũng tăng. Để hạn chế tình trạng đau ốm, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm tạo ra môi trường an toàn nhất cho các em trong theo dõi sức khỏe, giữ vệ sinh lớp học và phòng ngừa lây nhiễm. Tiêm chủng cũng đóng vai trò quan trọng, không chỉ bảo vệ sức khỏe trẻ mà còn góp phần tạo miễn dịch trong cộng đồng.

Các đợt bùng phát dịch sởi vào cuối năm 2024 và trong năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất. Vào thời điểm dịch, ngành y tế đã phải tổ chức tiêm bổ sung và triển khai tiêm sớm vắc-xin sởi cho trẻ từ 6 tháng tuổi, thay vì chờ đến 9 tháng tuổi như lịch tiêm chủng thường quy. Thời điểm này, phụ huynh cần mở lại sổ tiêm chủng và rà soát xem trẻ đã được tiêm đầy đủ các mũi theo đúng độ tuổi hay chưa, có đến lịch nhắc lại hay chưa, từ đó đưa trẻ đi tiêm bổ sung.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, phụ huynh cũng cần quan tâm đến tâm lý của trẻ. Nếu trẻ căng thẳng kéo dài, lo lắng quá mức, ăn ngủ thất thường hoặc có những thay đổi bất thường, gia đình nên trao đổi với giáo viên và bác sĩ nhi khoa để tìm nguyên nhân, có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

TS Bình khuyến cáo, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ sốt cao khó hạ, li bì, khó thở, co giật, nôn nhiều, tiêu chảy liên tục hoặc có biểu hiện mất nước; không tự ý điều trị tại nhà. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp trẻ được thăm khám, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Bài, ảnh: Thanh Hà
 Từ khóa:
phòng bệnhcho trẻlúc giao mùa
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