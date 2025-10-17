  • Huế ngày nay Online
Khai mạc giải thể thao Khối Thi đua Kinh tế, Kỹ thuật năm 2025

ClockThứ Bảy, 18/10/2025 11:11
HNN.VN - Sáng 18/10, Khối Thi đua Kinh tế, Kỹ thuật tổ chức khai mạc giải thể thao năm 2025 với sự tham gia của 30 cặp vận động viên tranh tài ở hai bộ môn pickleball và bóng bàn.

Động lực mới cho các mô hình kinh tế tập thể phát triển toàn diện

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025).

Giải thể thao của Khối Thi đua thu hút sự tham gia của 30 cặp vận động viên là những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ các đơn vị Sở Nông nghiệp & Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp, Liên minh HTX thành phố; đơn vị đồng hành là Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Huế tranh tài ở hai bộ môn: pickleball và bóng bàn.

Giải thể thao Khối Thi đua Kinh tế, Kỹ thuật là dịp để các đơn vị trong khối và đơn vị đồng hành là Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Huế cùng nhau giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực trong công việc.

Tin, ảnh: Thảo Vy
