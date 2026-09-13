Chuẩn hóa dữ liệu, kết nối sức khỏe người dân

Khám sức khỏe cho người dân ở xã Bình Điền.

Hiệu quả bước đầu

Theo số liệu từ Sở Y tế TP. Huế, đến ngày 13/8, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã đạt tỷ lệ chuẩn hóa, cập nhật khá cao. Cơ sở dữ liệu về cơ sở trợ giúp xã hội hoàn thành 23/23 cơ sở, đạt 100%; dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội đạt 86,3%; dữ liệu nhân lực y tế đạt 86,8%; dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS đạt 82,8%.

Đáng chú ý, hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản đã cập nhật 193.413/280.049 hồ sơ, đạt 69,1%. Đây là những dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý, theo dõi và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, thành phố đang từng bước hình thành Sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên VNeID. Đến ngày 13/8, toàn thành phố đã rà soát, xác thực và liên thông 451.736 trường hợp, tương đương khoảng 35,4% dân số dự kiến.

Đây là nền tảng để dữ liệu khám sức khỏe, khám, chữa bệnh (KCB) từng bước được tích hợp, phục vụ việc theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Khi thông tin được xác thực và liên thông theo quy định, người dân sẽ có thêm công cụ tiếp cận, theo dõi thông tin sức khỏe của mình trên môi trường số.

Ở cơ sở, hiệu quả của chiến dịch được thể hiện từ những công việc tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác: rà soát, đối chiếu và bổ sung từng trường dữ liệu còn thiếu.

Tại xã Quảng Điền, UBND xã giao Trạm Y tế tập trung làm sạch, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu về KCB; nhân lực y tế; y tế dự phòng, HIV/AIDS; tiêm chủng; sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản. Đồng thời, đơn vị hoàn thiện dữ liệu khám sức khỏe, KCB phục vụ tạo lập và liên thông Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Lãnh đạo Trạm Y tế xã Quảng Điền cho rằng, việc làm sạch dữ liệu có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh số lượng người dân đến khám ngày càng lớn. Dữ liệu được chuẩn hóa không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý mà còn tạo nền tảng phát triển y tế số, phục vụ người dân thuận lợi hơn.

Theo yêu cầu đặt ra, dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, hạn chế tối đa tình trạng trùng lặp, thiếu thông tin hoặc sai lệch thông tin định danh. Bởi chỉ một thông tin thiếu hoặc sai cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình xác thực, liên thông và khai thác dữ liệu về sau.

Tiện ích cho người dân

Nếu nhìn từ góc độ quản lý, làm sạch dữ liệu giúp ngành y tế có nguồn thông tin chính xác hơn phục vụ điều hành. Với người dân, giá trị rõ nhất là khả năng quản lý thông tin sức khỏe tập trung và sử dụng lâu dài.

Thay vì mỗi lần KCB phải cung cấp nhiều thông tin hoặc phụ thuộc vào hồ sơ giấy, việc từng bước hình thành Sổ sức khỏe điện tử giúp lịch sử sức khỏe của mỗi người được liên thông giữa các hệ thống theo quy định. Người dân có thêm một công cụ để tiếp cận, theo dõi thông tin sức khỏe trên môi trường số.

Đây cũng là điểm quan trọng trong chuyển đổi số y tế. Dữ liệu không còn chỉ phục vụ riêng một cơ sở KCB hay một lĩnh vực chuyên môn mà đang được đặt trong mối liên kết rộng hơn. Từ dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu KCB đến tài khoản định danh của người dân, từng mắt xích được chuẩn hóa sẽ góp phần tạo nên hệ thống thông tin thống nhất hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Dữ liệu người khuyết tật mới đạt 22,1%; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đạt 9,1%. Riêng dữ liệu tiêm chủng có khối lượng lịch sử lớn từ năm 2015 đến nay, nhiều hồ sơ thiếu trường thông tin định danh, trong khi hệ thống còn hạn chế về tìm kiếm, đồng bộ và cập nhật địa giới hành chính…

Theo ThS.BS.CKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chiến dịch 100 ngày thiết lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID được triển khai đồng thời với quá trình làm sạch dữ liệu. Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 432/KH-UBND ngày 30/7/2026, chỉ đạo các cơ sở KCB chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám sức khỏe, KCB. Đến giữa tháng 8, toàn thành phố đã xác thực và liên thông 451.736 trường hợp.

Theo bác sĩ Quý, việc triển khai đồng thời hai chiến dịch tạo nên quy trình liên kết từ dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu KCB đến tài khoản định danh của người dân. Nếu dữ liệu đầu vào không chính xác, Sổ sức khỏe điện tử khó phát huy đầy đủ giá trị. Ngược lại, khi dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác, Sổ sức khỏe điện tử sẽ có điều kiện trở thành công cụ hữu ích hơn trong quản lý sức khỏe, hỗ trợ cơ sở y tế và phục vụ người dân. Hai chiến dịch không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật về dữ liệu mà còn là bước chuyển trong phương thức quản lý y tế, từ những hồ sơ phân tán sang dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác trên môi trường số.