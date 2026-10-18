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ClockThứ Ba, 20/10/2026 17:22

Không lơ là, chủ quan với bệnh viêm não mô cầu

HNN - Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh và gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Mặc dù từ đầu năm đến nay trên địa bàn chưa ghi nhận ca mắc, song trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, ngành y tế TP. Huế chủ động triển khai nhiều biện pháp giám sát, cảnh báo và khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa.

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 Tiêm phòng cho người dân tại CDC Huế.

Chưa ghi nhận ca mắc

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP. Huế chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh viêm não mô cầu. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi xuất hiện nhiều ca mắc tại các tỉnh phía Nam, trong đó có cả trường hợp tử vong ở TP. Hồ Chí Minh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chủ động phòng dịch từ sớm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh nói chung và viêm não mô cầu nói riêng. Trong đó, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, các trạm y tế phường, xã tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ; đồng thời đẩy mạnh truyền thông rộng rãi nhằm giúp người dân nhận biết rõ triệu chứng, đường lây truyền và các biện pháp tự phòng ngừa hiệu quả.

Tại các cơ sở y tế trên địa bàn, công tác ứng phó và phòng, chống dịch được triển khai khẩn cấp ngay từ khâu tiếp đón, phân luồng và tiếp nhận bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Anh Tem, Trưởng Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Phú Xuân cho biết: Trong tháng 9 và tháng 10/2026, số lượng người dân đến khám bệnh tăng mạnh, trong đó phần lớn biểu hiện các triệu chứng như ho, sốt, buồn nôn…

“Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo khi chưa xác định rõ nguyên nhân bệnh lý, chúng tôi đã chủ động phân luồng bệnh nhân ngay từ đầu; đồng thời yêu cầu bệnh nhân và người nhà tuân thủ nghiêm ngặt việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân khác”, bác sĩ Nguyễn Anh Tem nhấn mạnh.

Về phía người dân, tinh thần cảnh giác cũng được nâng cao rõ rệt. Bà Nguyễn Thị Ánh, phường Kim Long chia sẻ: “Qua theo dõi tin tức trên các phương tiện thông tin truyền thông thấy xuất hiện nhiều ca mắc viêm não mô cầu nguy hiểm ở các tỉnh khác nên gia đình tôi rất lo lắng. Mới đây, ngay khi xuất hiện triệu chứng sốt và đau đầu, tôi đã đến cơ sở y tế để kiểm tra. Để bảo đảm sức khỏe cho mình và cộng đồng, tôi luôn đeo khẩu trang và hạn chế đến nơi đông người”.

Khuyến cáo từ các chuyên gia

Viêm não mô cầu là bệnh lây truyền qua đường hô hấp do vi khuẩn mô cầu gây ra. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như: Sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn hoặc nôn, cứng cổ. Trong một số trường hợp, người bệnh xuất hiện ban xuất huyết trên da (các vết chấm hoặc mảng xuất huyết màu tím thẫm). Bệnh có thể diễn biến nhanh chóng và chuyển nặng chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, ngành y tế đặc biệt khuyến cáo, khi phát hiện bản thân hoặc người thân có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, để phòng bệnh viêm não mô cầu, người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh cá nhân và môi trường sống, trong đó thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện ho, sốt. Cùng với đó, thường xuyên lau chùi, vệ sinh nhà cửa, lớp học, nơi làm việc thông thoáng, sạch sẽ; hạn chế tiếp xúc gần với những người có dấu hiệu mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm. Một trong những biện pháp bảo vệ hiện nay đó là tiêm vắc-xin phòng bệnh. Bởi, tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu theo tư vấn và hướng dẫn của nhân viên y tế là một trong những giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất giúp chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, từ đầu năm đến nay CDC Huế đã triển khai tiêm hơn 13.000 mũi vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu cho người dân trên địa bàn. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vắc-xin và vật tư y tế cần thiết phục vụ cho công tác tiêm chủng trong thời gian tới.

Sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của ngành y tế trong công tác cảnh báo, giám sát và hướng dẫn nhận biết sớm bệnh; cùng với sự hợp tác, chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa của người dân và đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin sẽ góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
chủ quanbệnhviêm nãomô cầu
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