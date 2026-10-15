Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho gần 500 trẻ em tại các xã nghèo

Bàn giao sản phẩm dinh dưỡng tại Trạm Y tế xã A Lưới 5.

Theo đó, chương trình hỗ trợ 461 trẻ em với 55.330 liều sản phẩm dinh dưỡng BABIVITA PLUS. Sản phẩm được phân bổ đến các trạm y tế thuộc các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô và Phú Vang.

Việc vận chuyển, bàn giao sản phẩm đến tuyến y tế cơ sở nhằm bảo đảm sản phẩm được chuyển đến đúng địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các trạm y tế tổ chức cấp phát cho trẻ em theo danh sách đã được rà soát, xác nhận.

Sau khi tiếp nhận, các trạm y tế bảo quản và cấp phát miễn phí sản phẩm theo quy định; đồng thời hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ cách sử dụng. Mỗi trẻ được bổ sung một gói sản phẩm mỗi ngày, với 60 liều cho mỗi đợt và dự kiến triển khai 2 đợt can thiệp, cách nhau tối thiểu ba tháng.

Song song với việc cấp phát, cán bộ y tế cơ sở sẽ theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua các chỉ số cân nặng, chiều cao và đánh giá dinh dưỡng ở các thời điểm trước can thiệp, sau mỗi đợt sử dụng sản phẩm và khi kết thúc chương trình. Đây là cơ sở để theo dõi sự thay đổi về tình trạng dinh dưỡng, đánh giá hiệu quả can thiệp và có hướng hỗ trợ phù hợp.