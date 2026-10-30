CDC Huế giám sát cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng

Sản phẩm dinh dưỡng được trao tận tay người dân.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 2087/KSBT ngày 15/12/2025 về thực hiện nội dung 3, Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 5 xã A Lưới, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Hưng Lộc và Bình Điền. Chương trình hướng đến chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cho người dân tộc thiểu số.

Tại các điểm giám sát, đoàn công tác CDC Huế tập trung rà soát kế hoạch cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, đối chiếu danh sách trẻ suy dinh dưỡng từ 6-23 tháng tuổi và hồ sơ ký nhận. Đồng thời, đoàn đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trước khi cấp phát nhằm theo dõi quá trình triển khai, bảo đảm sản phẩm được trao đúng đối tượng thụ hưởng. Qua kiểm tra thực tế, tỷ lệ cấp phát sản phẩm dinh dưỡng tại các địa phương cơ bản đạt kế hoạch.

Bên cạnh kiểm tra hồ sơ tại các trạm y tế, đoàn công tác trực tiếp đến thăm hộ gia đình, tư vấn dinh dưỡng cho trẻ và lắng nghe ý kiến, tâm tư của các bà mẹ. Qua đó, đoàn ghi nhận sự phối hợp tích cực của các gia đình trong quá trình chăm sóc và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ.

Thông qua đợt giám sát, CDC Huế có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả triển khai hoạt động cấp phát sản phẩm dinh dưỡng tại tuyến y tế cơ sở. Đoàn cũng đề nghị các trạm y tế tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi được cấp phát sản phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý các phản ứng không mong muốn nếu có nhằm hướng đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tạo nền tảng phát triển thể chất cho trẻ em, nhất là trẻ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.