Bàn giao Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế bàn giao khu nhà, đất Cơ sở 3 cho Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Theo Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Huế, cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (thuộc Bộ Công Thương) được tiếp nhận, giao cho Trường THPT Phan Đăng Lưu, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, sử dụng nhằm mở rộng diện tích trường học, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục.

Cơ sở 3 tọa lạc tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, có diện tích đất 5.962,4m²; diện tích xây dựng nhà 1.026,77m² và tổng diện tích sàn xây dựng 2.465,1m².

Tại hội nghị, các bên thống nhất nội dung, tiến hành ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản theo quy định; đồng thời thống nhất kế hoạch bàn giao thực địa và thực hiện các thủ tục hạch toán, biến động tài sản, sớm đưa cơ sở này vào quản lý, sử dụng, phục vụ năm học 2026 - 2027.

Việc tiếp nhận cơ sở nhà, đất này góp phần mở rộng không gian trường học, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất cho Trường THPT Phan Đăng Lưu, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời gian tới.

Trước đó, Báo Huế ngày nay có bài viết “Cần sớm chuyển giao cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế”, đăng ngày 16/7, phản ánh tình trạng cơ sở này nhiều năm bỏ trống, xuống cấp, trong khi Trường THPT Phan Đăng Lưu bên cạnh gặp khó khăn về phòng học, thiếu sân chơi, bãi tập.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) đã nhiều lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng diện tích Trường THPT Phan Đăng Lưu.