Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius

Tàu du lịch MV Hondius cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 10/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/5, giới chức Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan đã bắt đầu rời tàu, vài giờ sau khi tàu cập bến Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chính quyền Tây Ban Nha, và công ty du thuyền Oceanwide Expeditions khẳng định không ai trong số hơn 140 người trên tàu MV Hondius có triệu chứng nhiễm virus.

Theo thông báo trước đó của Bộ Y tế Tây Ban Nha, công dân nước này sẽ là những người đầu tiên rời tàu trên những chiếc thuyền nhỏ chở từ 5 đến 10 người và sẽ được chuyển đến cơ sở y tế để cách ly. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết, có 14 hành khách và 1 thành viên thủy thủ đoàn người Tây Ban Nha trên tàu.

Trong khi đó, hành khách và thủy thủ đoàn thuộc hơn 20 quốc tịch khác sẽ được đưa khỏi tàu ngay khi các chuyến bay sơ tán sẵn sàng. Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ của Tây Ban Nha, đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như bảo đảm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.

Trong ngày 10/5, dự kiến sẽ có các chuyến bay riêng biệt dành cho công dân Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Ireland và Mỹ. Đáng chú ý, chuyến bay thuê bao của Hà Lan sẽ sơ tán 29 người, bao gồm công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp và một phần thủy thủ đoàn.

Theo kế hoạch được công bố, công dân Mỹ trên tàu sẽ được cách ly tại một trung tâm y tế ở Nebraska.

Anh trước đó thông báo 24 công dân nước này sẽ được cách ly tại một cơ sở y tế từng điều trị Covid-19.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, 5 hành khách người Pháp dự kiến được hồi hương ngày 10/5 và sẽ được theo dõi tại bệnh viện trong 72 giờ, sau đó họ sẽ cách ly tại nhà trong 45 ngày.

Na Uy đã cử một máy bay cứu thương đến Tenerife với đội ngũ nhân viên được đào tạo để vận chuyển những người có nguy cơ cao này.

Trong khi đó, máy bay của Australia sẽ đến Tenerife vào ngày 11/5 để đón công dân Australia và các nước lân cận, những người dự kiến rời đi cuối cùng. Hành khách và thành viên phi hành đoàn khi xuống máy bay sẽ phải để lại hành lý của mình và chỉ được phép mang theo một túi nhỏ đựng các vật dụng thiết yếu, điện thoại di động, bộ sạc và giấy tờ.

Chính quyền Tây Ban Nha cho biết, một số thành viên thủy thủ đoàn, cũng như thi thể của một hành khách tử vong trên tàu, sẽ ở lại trên tàu tiếp tục hành trình đến Rotterdam, Hà Lan để khử trùng. Thời gian hành trình dự kiến đến Rotterdam là khoảng 5 ngày.

