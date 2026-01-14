Việt Nam-WHO: Hợp tác toàn diện vì sức khỏe nhân dân, hướng tới phát triển bền vững

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tại buổi gặp giữa Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa diễn ra tại Geneva, hai bên đã cùng nhìn lại chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và WHO trong gần 50 năm qua.

Cùng với đó, hai bên cũng đã trao đổi về triển vọng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – sự kiện chính trị quan trọng dự kiến đề ra nhiều quyết sách lớn, bao gồm các chính sách nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Hợp tác lâu dài, toàn diện và mang tính nền tảng

Trong gần 50 năm qua, từ khi thiết lập quan hệ hợp tác năm 1976, quan hệ giữa Việt Nam và WHO không ngừng được củng cố và phát triển với nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực và hoàn thiện thể chế.

WHO đã đồng hành chặt chẽ với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực then chốt như phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, phát triển hệ thống y tế, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách y tế, tài chính y tế và bảo hiểm y tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh và đánh giá cao những cam kết mạnh mẽ, bền bỉ và chủ động cùng các thành tựu nổi bật của Việt Nam trong xây dựng hệ thống y tế cơ sở, thiết lập và mở rộng hệ thống tiêm chủng quốc gia, kiểm soát các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, lao, sởi, sốt xuất huyết, qua đó từng bước hiện thực hóa bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các mục tiêu phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đặc biệt ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong ban hành và triển khai nhiều chính sách y tế nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh, phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, trong đó có quyết định cấm thuốc lá điện tử và tăng thuế đối với các sản phẩm như rượu, bia, thuốc lá và nước giải khát có hàm lượng đường cao năm 2025. Những kết quả này đã thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam cũng như sự tư vấn tích cực của WHO trong thời gian qua.

Đồng hành ứng phó các mối đe dọa sức khỏe mới nổi

Trong đại dịch Covid-19, WHO đã dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ thiết thực và kịp thời về trang thiết bị, vật tư y tế, tư vấn chuyên môn và chính sách, đặc biệt là việc cung cấp vaccine phòng Covid-19 thông qua Cơ chế COVAX.

Đại sứ Mai Phan Dũng và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus trao đổi, đánh giá lại chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và WHO trong gần 50 năm qua.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ và toàn dân Việt Nam trong công tác chuẩn bị và ứng phó, góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia kiểm soát Covid-19 hiệu quả trong khu vực và trên thế giới.

Không chỉ trong đại dịch, WHO còn tiếp tục hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tăng cường năng lực giám sát, phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy quản trị y tế toàn cầu theo hướng mở rộng khả năng tiếp cận công bằng các sản phẩm y tế, đặc biệt thông qua hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất của các nước đang phát triển, qua đó giúp chuẩn bị tốt hơn cho các dịch bệnh và tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

Bên cạnh đó, trước tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân Việt Nam thời gian gần đây, WHO là một trong những tổ chức quốc tế có mặt sớm, kịp thời hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thông qua các cứu trợ khẩn cấp như cung cấp viên lọc nước, vaccine, bộ dụng cụ y tế, máy phun khử khuẩn, góp phần bảo đảm vệ sinh, an toàn cho người dân và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai.

Về dài hạn, WHO bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một hình mẫu về y tế thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực và trên thế giới.

Hợp tác cải cách trong giai đoạn mới

Trao đổi về định hướng hợp tác phát triển trong thời gian tới, Đại sứ Mai Phan Dũng chia sẻ, hiện Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, với nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng với các cam kết cải cách lớn đối với lĩnh vực y tế.

Trước bối cảnh đó, hợp tác với WHO tiếp tục được xác định là một biện pháp, ưu tiên quan trọng. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, gắn với định hướng cải cách của đất nước cũng như xu thế chuyển đổi của thế giới như đổi mới tài chính và bảo hiểm y tế; chuyển đổi số dịch vụ y tế; tăng cường chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng y tế khu vực và thế giới; quản lý sản phẩm và dịch vụ y tế; xây dựng chính sách về an toàn thực phẩm, y tế môi trường, thúc đẩy lối sống lành mạnh; xây dựng hệ thống y tế hiệu quả, bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu bao phủ y tế toàn dân và phát triển bền vững.

Trước những chia sẻ của Đại sứ Mai Phan Dũng về ý nghĩa đặc biệt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc WHO chúc mừng và bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định đường lối, chính sách, tạo động lực mới cho sự phát triển của Việt Nam, nhất là các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc của người dân.

