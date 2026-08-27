Vị thế mới của bóng đá Việt Nam

Một trận đấu kỳ lạ...

Với lợi thế dẫn trước ĐT Thái Lan sau trận lượt đi, trong trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, ĐT Việt Nam nhập cuộc chậm rãi, chắc chắn, còn đội khách bắt buộc phải ào lên tấn công để hy vọng vào một màn lội ngược dòng. Các cầu thủ Việt Nam chủ động lùi sâu về phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát bóng cho đội khách. Bóng liên tục được luân chuyển hướng về phía khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik và Thái Lan sớm có điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 do công của tiền đạo Yotsakorn.

Lúc này, cách biệt chỉ còn 1 bàn và hy vọng của Thái Lan được thắp lên. Sau bàn thắng này, các cầu thủ chúng ta cố gắng lấy lại thế trận, hạn chế các pha xâm nhập vòng cấm của tiền đạo Thái Lan. Thực tế thì ngoài bàn thắng mở tỷ số, Thái Lan cũng không có tình huống nào thật sự gây nguy hiểm cho khung thành Việt Nam. Ngược lại, phút 44, tiền đạo Xuân Son có pha đánh đầu rất nguy hiểm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc của thủ môn Chatchai. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho Thái Lan.

Diễn biến trong hiệp 2 mới đưa người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan "du hành" trên chuyến tàu lượn của cảm xúc. Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên ở phút 46, Thái Lan được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của trung vệ Xuân Mạnh, song trên chấm 11m, tiền đạo Kakana lại sút bóng thẳng lên khán đài. Một pha bóng hú vía của ĐT Việt Nam và rất đáng tiếc cho Thái Lan. Có lẽ Kakana là người hối hận nhất sau pha hỏng ăn bởi chỉ 4 phút sau đó, Việt Nam có ngay bàn gỡ hòa. Đây là tình huống khá hài hước: Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái vào cho Hoàng Hên đá một chạm hiểm hóc, tiếc là bóng lại đập trúng cột dọc, song bật ra trúng chân thủ thành Chatchai và bay ngược vào lưới. Một bàn thắng có phần may mắn, song điều đó cũng không thể thay đổi được cục diện.

Không còn gì để mất, Thái Lan tràn lên tấn công, họ liên tiếp sử dụng các đường bóng dài hoặc nhồi bóng từ hai biên vào vòng cấm địa Việt Nam, nhưng chưa hiệu quả. Ngược lại, Việt Nam có điều kiện phát huy sở trường đá phòng ngự - phản công và gây ra một số tình huống rất nguy hiểm về phía khung thành của Thái Lan, như pha xử lý của Tiến Anh ở phút 63, hay cú đá trúng cột dọc của Hai Long ở phút 70 ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân thay người...

Đến phút 85, hy vọng của người Thái được nhen nhóm khi cầu thủ vào sân thay người Wanchai chớp cơ hội rất nhanh từ sai lầm của hậu vệ Tiến Anh để ghi bàn nâng tỷ số lên 2 - 1. Cách biệt chỉ còn 1 bàn và ĐT Thái Lan tiếp tục tấn công để mong tạo ra phép màu. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, chính người Thái Lan tự tay "dâng Cup" cho Việt Nam khi thêm một lần nữa đá phản lưới nhà từ cự ly 20m của chính Wanchai để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2 - 2.

Các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam vỡ òa cảm xúc vui sướng, còn Thái Lan chỉ có thể tự trách mình khi không tận dụng được cơ hội. Như vậy, cả 4 bàn thắng trong trận chung kết lượt về đều được ghi do công của cầu thủ Thái Lan, nhưng Việt Nam mới là đội lên ngôi vô địch. Một kết cục rất kỳ lạ và hiếm thấy...

Không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, Việt Nam còn thống trị các danh hiệu cá nhân: Nguyễn Đình Bắc được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất và cùng với Nguyễn Xuân Son đoạt danh hiệu vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng. Thủ môn Lê Giang Patrik giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Các con số thống kê cho thấy chức vô địch của ĐT Việt Nam hoàn toàn thuyết phục: là đội duy nhất có thành tích bất bại trong cả giải (6 trận thắng, 2 trận hòa), ghi được nhiều bàn thắng nhất (21 bàn), để lọt lưới ít nhất (3 bàn)...

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1 - 1. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang-Sik - người tái lập vị thế mới của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á

Chỉ sau 2 năm rưỡi nắm giữ cương vị HLV các đội tuyển nam Việt Nam (ĐTQG và ĐT U22/U23 quốc gia), HLV Kim Sang-Sik đã giành được 4 chức vô địch: 2 chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng bóng đá nam Sea Games 2025 với ĐT U22, chưa kể ông còn dẫn dắt các học trò giành vị trí thứ 3 giải U23 châu Á vào đầu năm nay... Những thành công liên tiếp của các ĐT bóng đá nam Việt Nam từ khi được HLV Kim Sang-Sik dẫn dắt đã đưa bóng đá nước nhà lên vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cái tài của HLV Kim là ông biết khơi dậy khát khao, khả năng cống hiến của các cầu thủ, luôn có các phương án chiến thuật, lựa chọn đội hình xuất phát làm bất ngờ không chỉ đối với đối thủ mà ngay cả người hâm mộ trong nước (như cách ông để Quang Hải, Hai Long ngồi dự bị trong trận chung kết lượt đi, hay trước đó, ông chỉ tung Xuân Son vào sân ở hiệp 2 trong trận bán kết lượt về với Malaysia - cả 3 cầu thủ này đều ghi bàn quyết định thắng lợi cho ĐT Việt Nam trong cả 2 trận). Không những thế, ông luôn có trong đội hình một "nhân tố bí ẩn" ít được biết đến trước khi giải diễn ra, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng để bảo đảm sự cân bằng trong lối chơi của đội (giải ASEAN Cup 2024 là tiền vệ Doãn Ngọc Tân, còn giải lần này là tiền vệ Lê Phạm Thành Long).

Một thuận lợi của HLV Kim Sang-Sik là bóng đá Việt Nam hiện có một lứa cầu thủ dồi dào, vừa đạt độ chín cùng nền tảng đào tạo trẻ bài bản, rộng khắp, cộng với một số cầu thủ nhập tịch có chất lượng - đó chính là "chất bột" hết sức quý giá để ông Kim "gột nên hồ".

Đạt đến đỉnh cao là một hành trình gian nan, đầy thử thách, trụ được trên đỉnh cao đó còn khó khăn hơn nhiều. Từ vị thế ở khu vực hôm nay, người hâm mộ có quyền tin tưởng vào một tương lai xán lạn của bóng đá Việt Nam khi vươn ra tầm châu lục.