  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/07/2026 10:18

Ca bệnh COVID-19 có xu hướng tăng

Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng, song chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về ca bệnh nặng hoặc tử vong.

“Bóng mây” bao phủ kinh tế toàn cầuVirus Hanta & hành động của toàn cầuKhát vọng tăng trưởng hai con số

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Tuy nhiên chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về các trường hợp nặng hoặc tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

 

Bộ Y tế nhận định, Việt Nam đang trong thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động đông người tăng cao. Thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa, lây lan.

Theo đánh giá của Cục Phòng bệnh, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận, người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Cục Phòng bệnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh và các viện chuyên ngành giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp. 

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng; duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

https://nhandan.vn/ca-benh-covid-19-co-xu-huong-tang-post978384.html?gidzl=3jWpMU0Dc0iCnJfPxnQR1G30E57r5fW4JCOoLAP6m099acLHfKpELnZFErRtI9eB6Pfg2sBRvfDbv0sL2G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Ca bệnhCovid-19hướng tăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta

Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, khiến 3/7 người tử vong, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn cấp tới người dân biện pháp chủ động phòng bệnh.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Hanta
Ca bệnh do não mô cầu gia tăng

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 24 ca bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 ca tử vong. Nhóm tuổi mắc chủ yếu là trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 46% tổng số ca mắc. Hiện, số ca mắc đang gia tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động nhận biết sớm và biện pháp phòng bệnh.

Ca bệnh do não mô cầu gia tăng
Trung Quốc phát hiện thêm các ca bệnh Chikungunya

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây công bố báo cáo cho biết, tính đến 18h ngày 13/8 theo giờ địa phương, quận này đã phát hiện 8 ca sốt Chikungunya. Tất cả các bệnh nhân đều ở thể nhẹ và đã được điều trị hiệu quả.

Trung Quốc phát hiện thêm các ca bệnh Chikungunya
Giải mã lý do COVID-19 gây tổn thương kéo dài trong cơ thể

Ngày 10/6, các nhà khoa học tại Đại học Hebrew tại Jerusalem, Israel vừa công bố phát hiện mới cho thấy một loại protein của virus SARS-CoV-2 – tác nhân gây bệnh COVID-19 – có thể khiến hệ miễn dịch nhầm lẫn, dẫn đến việc tấn công cả những tế bào khỏe mạnh của cơ thể.

Giải mã lý do COVID-19 gây tổn thương kéo dài trong cơ thể

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top