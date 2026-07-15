Ca bệnh COVID-19 có xu hướng tăng

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Tuy nhiên chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về các trường hợp nặng hoặc tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Bộ Y tế nhận định, Việt Nam đang trong thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động đông người tăng cao. Thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa, lây lan.

Theo đánh giá của Cục Phòng bệnh, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận, người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Cục Phòng bệnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh và các viện chuyên ngành giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng; duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi hợp lý.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

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