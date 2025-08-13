Trung Quốc phát hiện thêm các ca bệnh Chikungunya

Giới chức y tế quận Thanh Tú đã triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh lây truyền qua muỗi tại những khu vực liên quan nhằm ngăn chặn sự lây lan của sốt Chikungunya. Người dân được khuyến nghị chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, dọn sạch nơi có nước đọng, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển và tình trạng bị muỗi đốt.

Theo Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát sốt Chikungunya (Phiên bản 2025) do CDC Trung Quốc ban hành mới đây, tỉnh Quảng Tây là khu vực Loại I có nguy cơ dịch bệnh sốt Chikungunya cao, giống như tỉnh Quảng Đông. Đây là những khu vực muỗi Aedes (muỗi vằn) thường có thời gian hoạt động kéo dài và từng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nên có khả năng bùng phát dịch bệnh theo cụm ở mức tương đối cao.

Hiện tại, Trung Quốc có 6 tỉnh thuộc Loại I, bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã áp dụng hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn virus lây lan, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện và xử lý các vùng nước đọng, phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng, kiểm tra từng hộ dân để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đồng thời phát động phong trào vệ sinh yêu nước, kêu gọi dọn dẹp gara, bụi rậm, rãnh nước và ban công.

Ông Khương Mẫn, Viện trưởng Viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc CDC tỉnh Quảng Đông, cho biết đợt bùng phát lần này đã bước đầu được kiểm soát, với số ca mắc mới hằng tuần có xu hướng giảm, đặc biệt tại quận Thuận Đức vốn là điểm nóng của dịch. Tuy vậy, dịch Chikungunya trên thế giới vẫn ở mức cao, trong khi Quảng Đông có tần suất giao lưu quốc tế lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh nhập cảnh. Cùng với ảnh hưởng của bão, mưa lớn và các yếu tố thời tiết trong mùa lũ, hoạt động lây truyền bệnh qua muỗi vẫn diễn ra thường xuyên khiến công tác phòng chống dịch tiếp tục đối mặt nhiều thách thức phức tạp và nghiêm trọng.

Sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra và lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes. Đường lây truyền và đặc điểm dịch tễ học của bệnh tương tự như sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Tuy nhiên, bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người, mà theo chu kỳ “người – muỗi – người”.

Tại Trung Quốc có 2 loài muỗi truyền bệnh chính là Aedes albopictus và Aedes aegypti. Khi muỗi Aedes đốt người hoặc động vật trong giai đoạn nhiễm virus, mầm bệnh sẽ nhân lên trong cơ thể muỗi và có thể truyền sang người hoặc động vật bị đốt sau thời gian ủ bệnh từ 2 -10 ngày. Dù đa số trường hợp diễn biến nhẹ nhưng vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng như chảy máu, viêm não, viêm tủy, thậm chí tử vong.