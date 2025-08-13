  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Trung Quốc phát hiện thêm các ca bệnh Chikungunya

ClockThứ Sáu, 15/08/2025 09:50
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây công bố báo cáo cho biết, tính đến 18h ngày 13/8 theo giờ địa phương, quận này đã phát hiện 8 ca sốt Chikungunya. Tất cả các bệnh nhân đều ở thể nhẹ và đã được điều trị hiệu quả.

Không chủ quan với dịch bệnh ChikungunyaBộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Chikungunya do muỗi lan truyềnMỹ phê duyệt vaccine ngừa virus chikungunya đầu tiên trên thế giới

Giới chức y tế quận Thanh Tú đã triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh lây truyền qua muỗi tại những khu vực liên quan nhằm ngăn chặn sự lây lan của sốt Chikungunya. Người dân được khuyến nghị chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, dọn sạch nơi có nước đọng, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển và tình trạng bị muỗi đốt.

Theo Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát sốt Chikungunya (Phiên bản 2025) do CDC Trung Quốc ban hành mới đây, tỉnh Quảng Tây là khu vực Loại I có nguy cơ dịch bệnh sốt Chikungunya cao, giống như tỉnh Quảng Đông. Đây là những khu vực muỗi Aedes (muỗi vằn) thường có thời gian hoạt động kéo dài và từng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nên có khả năng bùng phát dịch bệnh theo cụm ở mức tương đối cao. 

Hiện tại, Trung Quốc có 6 tỉnh thuộc Loại I, bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã áp dụng hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn virus lây lan, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện và xử lý các vùng nước đọng, phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng, kiểm tra từng hộ dân để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đồng thời phát động phong trào vệ sinh yêu nước, kêu gọi dọn dẹp gara, bụi rậm, rãnh nước và ban công.

Ông Khương Mẫn, Viện trưởng Viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc CDC tỉnh Quảng Đông, cho biết đợt bùng phát lần này đã bước đầu được kiểm soát, với số ca mắc mới hằng tuần có xu hướng giảm, đặc biệt tại quận Thuận Đức vốn là điểm nóng của dịch. Tuy vậy, dịch Chikungunya trên thế giới vẫn ở mức cao, trong khi Quảng Đông có tần suất giao lưu quốc tế lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh nhập cảnh. Cùng với ảnh hưởng của bão, mưa lớn và các yếu tố thời tiết trong mùa lũ, hoạt động lây truyền bệnh qua muỗi vẫn diễn ra thường xuyên khiến công tác phòng chống dịch tiếp tục đối mặt nhiều thách thức phức tạp và nghiêm trọng.

Sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra và lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes. Đường lây truyền và đặc điểm dịch tễ học của bệnh tương tự như sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Tuy nhiên, bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người, mà theo chu kỳ “người – muỗi – người”.

Tại Trung Quốc có 2 loài muỗi truyền bệnh chính là Aedes albopictus và Aedes aegypti. Khi muỗi Aedes đốt người hoặc động vật trong giai đoạn nhiễm virus, mầm bệnh sẽ nhân lên trong cơ thể muỗi và có thể truyền sang người hoặc động vật bị đốt sau thời gian ủ bệnh từ 2 -10 ngày. Dù đa số trường hợp diễn biến nhẹ nhưng vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng như chảy máu, viêm não, viêm tủy, thậm chí tử vong.

Theo baotintuc.com
 Từ khóa: Trung Quốcphát hiệnca bệnhChikungunya
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không chủ quan với dịch bệnh Chikungunya

Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực; không loại trừ nguy cơ xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh…

Không chủ quan với dịch bệnh Chikungunya
Phát hiện ba 'thế giới' cổ đại nguyên vẹn dưới lòng đất bang Illinois của Mỹ

Các nhà khoa học Đại học Missouri phối hợp với nhà địa chất Gordon Baird vừa tiến hành phân tích lại bộ sưu tập hóa thạch khổng lồ từ tầng hóa thạch Mazon Creek (bang Illinois, Mỹ), hé lộ ba môi trường cổ đại riêng biệt tồn tại vào cuối Kỷ Than Đá: nước ngọt, vùng chuyển tiếp ven biển và ngoài khơi.

Phát hiện ba thế giới cổ đại nguyên vẹn dưới lòng đất bang Illinois của Mỹ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top