Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công cho 20 bệnh nhi Thalassemia

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế tặng hoa cám ơn các chuyên gia của Tổ chức DKMS trong ghép tủy cho các bệnh nhi

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tủy trẻ em và điều trị Thalassemia đến từ Ý, Đức, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Indonesia, Philippines… Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hoạt động chúc mừng thành công 20 ca ghép tủy đồng loại cho bệnh nhi Thalassemia, ghi dấu bước phát triển trong điều trị chuyên sâu các bệnh lý huyết học nhi khoa tại đơn vị.

Chương trình ghép tủy cho trẻ mắc Thalassemia thể nặng được BVTW Huế triển khai từ tháng 9/2024, với sự hỗ trợ của GS. Lawrence Faulkner (Ý) và tổ chức DKMS (Đức). Trong chưa đầy hai năm, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép cho bệnh nhi Thalassemia thể nặng. Sau ghép, các bệnh nhi có sức khỏe ổn định, tiếp tục phát triển về thể chất và từng bước trở lại sinh hoạt, học tập phù hợp với lứa tuổi.

Trong số các trường hợp được ghép có 7 ca bất đồng nhóm máu, được thực hiện bằng phương pháp giải mẫn cảm - phương pháp lần đầu được thực hiện tại Việt Nam. Mỗi ca ghép đòi hỏi quá trình chuẩn bị, điều trị và theo dõi chặt chẽ, với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Huyết học - Ung bướu Nhi, Ghép tế bào gốc, Hồi sức tích cực, Truyền máu, Xét nghiệm, Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng và Điều dưỡng.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế chúc mừng kết quả mà đội ngũ y tế đạt được, đồng thời cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức DKMS, ACCL, St. Jude cùng các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước.

Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh có tính di truyền. Với những trường hợp bệnh nặng, người bệnh phải điều trị kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và chất lượng cuộc sống. Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại là phương pháp có khả năng chữa khỏi bệnh đối với những bệnh nhân được lựa chọn phù hợp.

Trên nền tảng 20 ca ghép thành công, BVTW Huế cho biết sẽ tiếp tục xây dựng chương trình ghép tế bào gốc tạo máu trẻ em theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững và có khả năng mở rộng. Trong thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai ghép tế bào gốc tạo máu nửa thuận hợp, qua đó mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhi Thalassemia thể nặng và giúp các em có điều kiện cải thiện chất lượng cuộc sống.