45 giáo viên âm nhạc hoàn thành chương trình tập huấn ca Huế

HNN.VN - Chiều 20/9, tại Trường Trung cấp văn Văn hóa nghệ thuật Huế diễn ra lễ bế mạc tập huấn ca Huế cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn thành phố năm 2025.

Các học viên tham gia khóa tập huấn trình diễn tại buổi bế mạc 

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức.

Kéo dài trong gần 1 tháng, chương trình tập huấn với sự tham gia của 45 học viên là giáo viên âm nhạc đến từ các trường THCS trên địa bàn thành phố. Chương trình chia thành 2 nhóm lớp, nhóm nâng cao dành cho các học viên từng tham gia khóa tập huấn trước và nhóm cơ bản dành cho những học viên tham gia lần đầu tiên.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia, nghệ nhân có kinh nghiệm truyền dạy từ lý thuyết cho đến thực hành. Trong đó, tập trung vào các làn điệu dân ca Huế như điệu lý tình tang, hoài nam, ngựa ô, đoản xuân, tiểu khúc và các điệu hò mái xắp, giã gạo, hò khoan. Cùng với đó còn có các bản ca Huế như lưu thủy, lộng điệp, liên hoàn, hồ quảng, xuân phong, hành vân, tương tư khúc… Các giáo viên tham gia tập huấn còn tham dự các chương trình ngoại khóa, giao lưu với các nghệ nhân, câu lạc bộ ca Huế thính phòng. Kết thúc khóa học, toàn bộ học viên đã được ban tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và TP. Huế đang tích cực xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND TP. Huế đã phê duyệt đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030”. Trong đó, nhấn mạnh nội dung quan trọng là bảo tồn di sản ca Huế gắn với phát triển du lịch bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong khuôn khổ đề án, việc đưa ca Huế vào trường học đã được Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế thống nhất triển khai thông qua hoạt động tập huấn ca Huế cho giáo viên âm nhạc các trường THCS trên địa bàn thành phố. Đây được xem là tiền đề để xây dựng các câu lạc bộ ca Huế trong trường học, góp phần nhân rộng mô hình bảo tồn di sản gắn với chương trình giáo dục địa phương.

Dù thời gian không dài, nhưng lớp tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, trang bị nền tảng cần thiết để các giáo viên tiếp tục truyền dạy ca Huế cho học sinh - những chủ nhân tương lai, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy bền vững di sản quý báu này trong cộng đồng.

NHẬT MINH
