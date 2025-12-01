Những cơ hội “vàng” của thể thao Huế tại SEA Games 33

VĐV Karate Huế Lê Minh Thuận (thứ 4, phải qua) vinh dự nhận Cờ chiến thắng tại lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Ảnh: BTC

Khẳng định & tự hào

Với thể thao Huế, SEA Games 33 là kỳ SEA Games lịch sử khi lần đầu tiên có 8 HLV, VĐV góp mặt cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm: HLV Jujitsu Chu Minh Tuấn; Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh (vật); Lê Minh Thuận (Karate); Thanh Nhi (bắn cung); Văn Sửu, Thu Hương (Jujitsu).

Điều này càng ý nghĩa hơn khi ở Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33 diễn ra tại Trụ sở Chính phủ chiều 28/11, VĐV Karate Lê Minh Thuận được lựa chọn đại diện cho tinh thần quyết thắng của Đoàn Thể thao Việt Nam nhận “Cờ chiến thắng” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tại lễ xuất quân.

Và, khoảnh khắc lá cờ được phất cao chính là sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trước ý chí, bản lĩnh, quyết tâm vì màu cờ sắc áo của 1 VĐV đến từ TP. Huế nói riêng, lực lượng tham dự SEA Games 33 nói chung.

Đây không chỉ là niềm vinh dự đặc biệt đối với cá nhân VĐV Lê Minh Thuận, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho bước tiến vượt bậc của thể thao Huế trong bối cảnh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, đội ngũ VĐV ưu tú của Huế đang từng ngày góp phần đưa thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một trung tâm lớn về văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Những cơ hội “vàng”

Ba chị em ruột Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh của bộ môn vật chính là lực lượng đông nhất, mạnh nhất của thể thao Huế tại kỳ SEA Games này.

Với Mỹ Hạnh, đây là kỳ SEA Games thứ 4 sau 3 lần vô địch liên tiếp hạng 62kg nữ nội dung vật tự do, nên thực lực, bản lĩnh, kinh nghiệm ở sân chơi này là điều không cần bàn cãi. Nhưng, nhiều kinh nghiệm cũng song hành với tuổi tác - điều mà người hâm mộ lo lắng cho cô gái người Quảng Điền.

Ở kỳ SEA Games trước đó, Mỹ Hạnh từng suýt “trắng bụng” trước đối thủ nhập tịch của Philippines. Và nay, một lần nữa, “linh hồn” của bộ môn vật Huế khả năng cao sẽ có cuộc tái đấu ở trận chung kết khi mà 2 VĐV vẫn là ứng viên sáng giá cho tấm HCV hạng 62kg nội dung tự do nữ - như đánh giá của các chuyên gia. Điều đáng nói, nếu như tuổi tác sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể lực của Mỹ Hạnh thì đối thủ nhập tịch của Philippines đang trong độ sung mãn nhất. Điều này giúp VĐV Philippines chiếm nhiều lợi thế hơn khi mà kinh nghiệm, trình độ cả 2 không quá nhiều chênh lệch.

Nhưng nói là nói vậy, bởi các chuyên gia tuyển vật Việt Nam thừa biết điều này. Và câu hỏi (cũng như để trả lời) đặt ra, nếu biết “thất thế” sao vẫn chọn Mỹ Hạnh tham dự SEA Games 33?!

Trái ngược với Mỹ Hạnh, SEA Games 33 là kỳ SEA Games đầu tiên Mỹ Linh tham dự, nên dù muốn dù không, kinh nghiệm là điểm yếu của nữ VĐV này. Nhưng cũng như Mỹ Hạnh, việc BHL tuyển vật Việt Nam chọn Mỹ Linh là có lý do, bởi Mỹ Linh là đô nữ công thủ toàn diện, phản xạ linh hoạt, có sức trẻ, có khát khao chiến thắng. Mà việc Mỹ Linh giúp tuyển vật Việt Nam lần đầu tiên giành được HCB ở Giải vô địch trẻ châu Á 2025 trước đó chính là khẳng định về năng lực của nữ VĐV này. Vậy nên, khả năng giành HCV hạng 53kg nội dung tự do nữ của Mỹ Linh là điều hoàn toàn có thể.

Ở bộ môn vật, sáng “cửa” giành HCV nhất là Mỹ Trang. Sau 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games, bên cạnh kinh nghiệm, hiện Mỹ Trang đang trong ngưỡng đỉnh cao phong độ. Ở hạng 57kg khu vực Đông Nam Á, Trang được biết đến là đối thủ rất linh hoạt và hiệu quả trong cả phòng thủ lẫn phản công cùng những đòn thế hiểm hóc, đầy sức mạnh. Và SEA Games kỳ này đôi khi chỉ là “cuộc dạo chơi” của Mỹ Trang.

Qua nhiều kỳ SEA Games, Thái Lan và Malaysia luôn là đối trọng của Karate Việt Nam, dẫu vậy, Karate Việt Nam thường xuyên chiếm ưu thế áp đảo. Riêng Lê Minh Thuận - Đội trưởng Đội tuyển Karate Quốc gia, từng giúp Karate Huế giải tỏa “cơn khát” bằng tấm HCV SEA Games 29 tại Malaysia - võ sĩ người Huế khá “sáng cửa” trong việc giành HCV nội dung Kumite đồng đội trên đất Thái Lan lần này. Ngoài bề dày kinh nghiệm, Thuận còn được đánh giá cao về thể hình, khả năng ra đòn tốc độ, uy lực và chính xác cả tay lẫn chân.

Rút kinh nghiệm sau những lần thất bại trước Việt Nam, tại SEA Games 33, Karate Thái Lan, Malaysia đã có nhiều động thái để nâng chất lực lượng và duy trì sự ổn định trong đào tạo, huấn luyện thay vì đổi HLV liên tục như trước. Dẫu vậy, với truyền thống và thực lực, dù sẽ phải gặp nhiều khó khăn, nhưng Karate Việt Nam vẫn đủ sức giữ vững ngôi đầu khu vực của mình.