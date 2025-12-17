Từ Thăng Long đến Phú Xuân - Hành trình gốm Việt kết nối hai kinh đô

Khai mạc trưng bày gốm chuyên đề “Từ Thăng Long đến Phú Xuân - Hành trình gốm Việt”. Ảnh: hanoimoi.vn

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi kỷ niệm 65 năm kết nghĩa giữa hai thành phố Hà Nội và Huế (1960 - 2025), nhằm giới thiệu đến công chúng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của hai kinh đô xưa Thăng Long và Phú Xuân thông qua hành trình hình thành và phát triển của nghề gốm truyền thống.

Trưng bày tôn vinh sự hòa quyện giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, làm nổi bật nghệ thuật chế tác gốm Bát Tràng của cư dân Thăng Long - Hà Nội và gốm Phước Tích của cư dân Phú Xuân - Huế. Qua đó, khắc họa những nét đặc trưng truyền thống, sự đổi mới trong kỹ thuật và quy trình sản xuất của hai dòng gốm nổi tiếng, từng có vị thế quan trọng trong lịch sử và còn được lưu truyền đến ngày nay.

Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình văn hóa, nơi hai dòng gốm truyền thống gặp gỡ, đối thoại, kể câu chuyện về đất và người gắn bó cùng năm tháng. Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu gốm Bát Tràng - di sản ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội với những đặc trưng về kỹ thuật tạo hình, công thức men, phương pháp sử dụng nhiệt trong nung gốm; gốm Phước Tích - tinh hoa từ đất của cư dân Phú Xuân - Huế, gắn với dòng chảy lịch sử vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân, hệ thống di sản kiến trúc làng cổ và quy trình làm gốm thủ công truyền thống.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, trưng bày không chỉ là cơ hội để công chúng và du khách trong nước, quốc tế biết đến những tác phẩm gốm sứ của hai làng nghề nổi tiếng, có thêm những cảm nhận sâu sắc về giá trị văn hóa lâu đời của cư dân Việt mà còn là dịp để khẳng định tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đặc biệt là mối quan hệ mật thiết giữa Hà Nội và Huế trong lịch sử đất nước. Qua đó, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trưng bày cũng là dịp để công chúng cảm nhận sâu sắc về dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam, nơi những tinh hoa được hun đúc từ hai trung tâm văn hóa lớn, kết tinh trong từng dáng gốm, lớp men và dấu ấn tài hoa của người thợ; góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết vùng miền, khẳng định giá trị bền vững của truyền thống và tiếp nối ý nghĩa của tinh thần “một dân tộc - một cội nguồn”.

Thông qua trưng bày, ông Lê Xuân Kiêu mong muốn tôn vinh giá trị của nghề gốm truyền thống, làm nổi bật mối liên kết văn hóa Bắc - Trung, góp phần lan tỏa tinh thần kết nghĩa Hà Nội – Huế trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là dịp để công chúng hiểu rõ hơn vai trò của di sản nghề thủ công để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Chia sẻ tại trưng bày, ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, đến với trưng bày, du khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm làm thực tế một số công đoạn để hoàn thành các sản phẩm gốm thủ công truyền thống làng Bát Tràng. Qua trưng bày, đơn vị tổ chức muốn gửi gắm thông điệp về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của hai vùng đất Thăng Long (Hà Nội) và Phú Xuân (Huế); tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các nghệ nhân làm gốm Bát Tràng (Hà Nội) và Phước Tích (Huế) trong giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề. Từ đó, tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha đã trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau.