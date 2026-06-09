  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Italia tôn vinh đóng góp của phụ nữ nhân dịp Quốc khánh 2/6

ClockThứ Sáu, 12/06/2026 08:57
Ngày 11/6 tại Trung tâm văn hóa Italia, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh và tư liệu “Những người phụ nữ của nước Ý - Hành trình 80 năm trong biên niên sử ANSA, 1946-2026”. Đây là sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Italia.

Động đất tại Italia: Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệNgăn chặn nguy cơ bùng phát cuộc khủng hoảng di cư mới

 Theo Đại sứ Italia, việc phụ nữ hiện diện trong các thiết chế công quyền hay các lĩnh vực của đời sống ngày nay là kết quả của một quá trình bứt phá khỏi những quy chuẩn cũ. (Ảnh: MINH DUY)

Triển lãm còn mang tới cho công chúng Hà Nội và bạn bè quốc tế câu chuyện về sự chuyển mình của một quốc gia qua lăng kính của những người phụ nữ.

Lịch sử phát triển của đất nước Italia trong suốt 80 năm qua không thể không kể đến sự đóng góp của những người phụ nữ. Triển lãm khơi gợi lại cột mốc ngày 2/6/1946, thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về thể chế. Đây là lần đầu tiên phụ nữ Italia thực hiện quyền bầu cử của mình trong một cuộc bầu cử toàn quốc, đánh dấu sự chuyển mình về mặt nhận thức xã hội của Italia, khi nữ giới không còn đứng bên lề mà trở thành những chủ thể kiến tạo xã hội.

Xuyên suốt hành trình 80 năm, vai trò của phụ nữ được khẳng định mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Sự tiến bộ trong bộ máy thể chế chính trị ghi nhận sự xuất hiện của bà Giorgia Meloni, người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Italia. Nhiều thành quả đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học và không gian có sự đóng góp của nữ phi hành gia Samantha Cristoforetti, người phụ nữ Italia đầu tiên bay vào vũ trụ và là nữ chỉ huy châu Âu đầu tiên của Trạm vũ trụ quốc tế.

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của sự tiến bộ, là tiếng nói của phụ nữ được tôn vinh và là minh chứng cho sự bứt phá khỏi mọi giới hạn của nữ giới để đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta đã khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc gợi nhắc kiều bào Italia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bạn bè quốc tế và công chúng Hà Nội yêu thích văn hóa Ý về chặng đường lịch sử này thông qua vai trò của các nữ nhân vật.

Đại sứ Marco Della Seta nhấn mạnh sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của phái nữ - một trụ cột vững chắc trong công cuộc phát triển quốc gia: “Triển lãm là cơ hội để cùng nhìn lại những câu chuyện về các nữ nhân vật đã góp phần xây dựng nước Italia ngày nay bằng tài năng, sự cống hiến và ý chí kiên định của mình.”

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh và tư liệu trong kho tư liệu của Thông tấn xã quốc gia Italia (ANSA), không chỉ kể lại quá khứ mà còn truyền cảm hứng về một tương lai bình đẳng và tiến bộ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 21/6/2026, mang đến cho công chúng Hà Nội một cái nhìn toàn diện về một nước Italia hiện đại với nhiều dấu ấn tài năng và ý chí của những người phụ nữ.

https://nhandan.vn/italia-ton-vinh-dong-gop-cua-phu-nu-nhan-dip-quoc-khanh-26-post968682.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Italiatôn vinhđóng gópphụ nữnhân dịpQuốc khánh 2/6
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những điểm sáng tri thức đóng góp cho y khoa

Không chỉ là nơi hội tụ đội ngũ y, bác sĩ giỏi chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Huế còn là cái nôi của nhiều nhà khoa học y học có đóng góp nổi bật cho nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những điểm sáng tri thức đóng góp cho y khoa
Đồng hành cùng phụ nữ khiếm thị

Hơn 142 phụ nữ mù được đào tạo nghề, trên 68.000 suất quà được trao tặng, đó là những kết quả nổi bật được thông tin tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp giúp đỡ phụ nữ mù (giai đoạn 2016 – 2026) và sơ kết 5 năm thực hiện chương trình Mái ấm tình thương diễn ra sáng 2/6 tại Hội Người mù thành phố.

Đồng hành cùng phụ nữ khiếm thị
Động đất tại Italia: Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệ

Một trận động đất có cường độ 4,4 đã xảy ra sáng 21/5 (theo giờ địa phương) tại khu vực siêu núi lửa Campi Flegrei của Italy đã gây xáo trộn nghiêm trọng với đời sống người dân khu vực Naples và nhiều đô thị lân cận, buộc chính quyền địa phương phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn.

Động đất tại Italia Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top