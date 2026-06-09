Italia tôn vinh đóng góp của phụ nữ nhân dịp Quốc khánh 2/6

Theo Đại sứ Italia, việc phụ nữ hiện diện trong các thiết chế công quyền hay các lĩnh vực của đời sống ngày nay là kết quả của một quá trình bứt phá khỏi những quy chuẩn cũ. (Ảnh: MINH DUY)

Triển lãm còn mang tới cho công chúng Hà Nội và bạn bè quốc tế câu chuyện về sự chuyển mình của một quốc gia qua lăng kính của những người phụ nữ.

Lịch sử phát triển của đất nước Italia trong suốt 80 năm qua không thể không kể đến sự đóng góp của những người phụ nữ. Triển lãm khơi gợi lại cột mốc ngày 2/6/1946, thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về thể chế. Đây là lần đầu tiên phụ nữ Italia thực hiện quyền bầu cử của mình trong một cuộc bầu cử toàn quốc, đánh dấu sự chuyển mình về mặt nhận thức xã hội của Italia, khi nữ giới không còn đứng bên lề mà trở thành những chủ thể kiến tạo xã hội.

Xuyên suốt hành trình 80 năm, vai trò của phụ nữ được khẳng định mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Sự tiến bộ trong bộ máy thể chế chính trị ghi nhận sự xuất hiện của bà Giorgia Meloni, người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Italia. Nhiều thành quả đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học và không gian có sự đóng góp của nữ phi hành gia Samantha Cristoforetti, người phụ nữ Italia đầu tiên bay vào vũ trụ và là nữ chỉ huy châu Âu đầu tiên của Trạm vũ trụ quốc tế.

Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép của sự tiến bộ, là tiếng nói của phụ nữ được tôn vinh và là minh chứng cho sự bứt phá khỏi mọi giới hạn của nữ giới để đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta đã khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc gợi nhắc kiều bào Italia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bạn bè quốc tế và công chúng Hà Nội yêu thích văn hóa Ý về chặng đường lịch sử này thông qua vai trò của các nữ nhân vật.

Đại sứ Marco Della Seta nhấn mạnh sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của phái nữ - một trụ cột vững chắc trong công cuộc phát triển quốc gia: “Triển lãm là cơ hội để cùng nhìn lại những câu chuyện về các nữ nhân vật đã góp phần xây dựng nước Italia ngày nay bằng tài năng, sự cống hiến và ý chí kiên định của mình.”

Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh và tư liệu trong kho tư liệu của Thông tấn xã quốc gia Italia (ANSA), không chỉ kể lại quá khứ mà còn truyền cảm hứng về một tương lai bình đẳng và tiến bộ.

Triển lãm kéo dài đến ngày 21/6/2026, mang đến cho công chúng Hà Nội một cái nhìn toàn diện về một nước Italia hiện đại với nhiều dấu ấn tài năng và ý chí của những người phụ nữ.

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