Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) vừa công bố Giải thưởng Du lịch - Travel Awards 2026 - mùa đầu tiên của chương trình tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những dấu ấn nổi bật trong sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Với chủ đề "The First Signature - Dấu ấn tiên phong", Travel Awards 2026 đề cao những giá trị được tạo nên từ tinh thần đổi mới, sự kiên trì theo đuổi chất lượng và khả năng kiến tạo trải nghiệm khác biệt.

Thông qua giải thưởng, Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ghi nhận những đại diện tiêu biểu đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam, đồng thời khuyến khích những cách làm sáng tạo, có khả năng tạo sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành.

Sự đổi mới của du lịch cần hướng tới những giá trị mà du khách được thụ hưởng

Tại lễ công bố chương trình, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, du lịch Việt Nam đang khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đồng thời cũng khẳng định nỗ lực của các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và những người làm du lịch trong phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh của đất nước.

Trong bối cảnh này, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đặt ra yêu cầu về nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao giá trị kinh tế, kéo dài thời lưu trú, nâng cao mức chi tiêu, đặc biệt nâng cao sự trải nghiệm và sự hài lòng của du khách. Trong đó, chất lượng sản phẩm chuyên nghiệp trong phục vụ và trải nghiệm của du khách đang trở thành yếu tố quyết định sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cũng đề nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực thương hiệu và khai thác hiệu quả của những giá trị văn hóa, tài nguyên đặc sắc của địa phương. Quan trọng hơn, mọi sự đổi mới cần hướng tới những giá trị vật chất để du khách được thụ hưởng trong quá trình lưu trú, trải nghiệm.

Cục trưởng đánh giá cao chương trình Travel Awards 2026 có cách nhìn mới và gợi ý, sự tiên phong không nhất thiết nằm ở quy mô hay giá thành sản phẩm mà đó có thể là cách phục vụ tinh tế, sự trải nghiệm thu hút của văn hóa bản địa hay một sáng kiến thân thiện hơn với môi trường. Giá trị của sự khác biệt cần được thể hiện qua chất lượng dịch vụ đối với du khách.

Ông kỳ vọng Chương trình này sẽ tìm ra những điển hình có tính thuyết phục, bao gồm cả sáng kiến bắt đầu từ những việc rất nhỏ, có ý nghĩa, từ đó để các doanh nghiệp có thêm động lực tạo ra những cách làm hay hơn, tốt hơn nữa về du lịch Việt Nam.

15 hạng mục ghi nhận những giá trị nổi bật của du lịch Việt Nam

Travel Awards 2026 gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm giải thưởng gồm Nhóm giải thưởng trụ cột và Nhóm giải thưởng tiên phong.

Trong đó, nhóm giải thưởng trụ cột ghi nhận những điểm đến, đơn vị và sản phẩm dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sức hút, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng hệ sinh thái du lịch Việt Nam.

Nhóm giải thưởng tiên phong tìm kiếm, tôn vinh những cá nhân, sáng kiến và mô hình tạo ra giá trị mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và mở rộng sức lan tỏa của du lịch Việt Nam.

Các đề cử được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1/10/2025 đến 30/9/2026. Riêng hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Travel Awards 2026 tiếp nhận hồ sơ đề cử từ 27/10 đến hết ngày 31/11/2026. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức ngày 15/1/2027 tại Đà Nẵng.