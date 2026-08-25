Xây dựng Huế trở thành trung tâm nghiên cứu sử học tương xứng với vị thế vùng đất

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang (thứ 4, từ trái) thừa ủy quyền tặng bức trướng đến Hội Khoa học Lịch sử thành phố.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các sở ban ngành và đông đảo hội viên Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xây dựng và phát triển hội viên tiếp tục được Ban Chấp hành quan tâm, từng bước củng cố tổ chức Hội theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi tập hợp đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực lịch sử và các ngành khoa học liên quan. Đến nay, Hội có 250 hội viên, sinh hoạt tại 14 chi hội. Trong đó, quy tụ nhiều, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà báo, cán bộ bảo tàng, lưu trữ, những người tâm huyết với công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Hội đã chủ trì triển khai các đề án lớn, tham gia biên soạn nhiều cuốn lịch sử Đảng, địa chí của một số tỉnh, ngành ở khu vực miền Trung; chủ trì, phối hợp xuất bản 25 đầu sách, nhiều kỷ yếu hội thảo và chuyên khảo khoa học, góp phần công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu, bổ sung nguồn tư liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, con người và di sản Huế.

Lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã chủ trì và phối hợp tổ chức hơn 20 hội thảo, tọa đàm khoa học ở quy mô quốc gia, cấp thành phố và chuyên đề. Nội dung tập trung vào các vấn đề lớn như: Nghiên cứu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng và các nhân vật lịch sử tiêu biểu, với nhiều hội thảo có giá trị khoa học và thực tiễn; Nghiên cứu lịch sử, văn hóa và di sản Huế; Nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đô thị di sản; Nghiên cứu về giáo dục lịch sử và phát triển nguồn nhân lực.

Với nhiệm kỳ lần thứ VII (2026 – 2031), Hội Khoa học Lịch sử xác định tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, phát huy vai trò của một tổ chức khoa học - xã hội nghề nghiệp trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa; tư vấn, phản biện xã hội và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách liên quan đến lịch sử, văn hóa, di sản. Tiếp tục xây dựng Huế trở thành một trung tâm nghiên cứu sử học có uy tín của cả nước, từng bước hội nhập quốc tế, tương xứng với vị thế của vùng đất Cố đô và trung tâm văn hóa, di sản của Việt Nam...

Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế khóa VII ra mắt.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Hội Khoa học Lịch sử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đề nghị, Ban Chấp hành Hội khóa VII đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học lịch sử gắn với định hướng phát triển mới thành phố; tập trung làm rõ những vấn đề, nhân vật, sự kiện còn thiếu tư liệu; đẩy mạnh sưu tầm, bảo quản, số hóa và khai thác tư liệu. Đặc biệt, phát huy vai trò của Hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản Huế và tư vấn, phản biện xã hội.

Cũng theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ. Đồng thời mong muốn Hội chủ động đề xuất các chương trình, đề tài, hoạt động cụ thể để hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026 - 2031) bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 33 ủy viên. Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang thừa ủy quyền trao tặng bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố đến Hội Khoa học Lịch sử có nội dung: "Đoàn kết - Trí tuệ - Trách nhiệm - Cống hiến”. Ngoài ra, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và UBND TP. Huế đã tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hoạt động.