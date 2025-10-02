Thăm Quốc Tử Giám

Di tích Quốc Tử Giám - nơi từng là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử Huế, nay đã được bàn giao đầy đủ cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. Dù lặng lẽ đợi ngày “hồi sinh” sau bao biến thiên của thời cuộc, nhưng ở Quốc Tử Giám - “trường đại học” đầu tiên của Triều Nguyễn, vẫn trọn vẹn toát lên vẻ uy nghiêm và tự hào.

Giới thiệu những hình ảnh của tác giả Hoàng Hải - Phan Thành, Huế ngày nay Cuối tuần mong muốn lan tỏa một triết lý chưa bao giờ cũ của người xưa, rằng: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Kỳ vọng, khi Quốc Tử Giám được “hồi sinh”, di tích ấy không chỉ là biểu tưởng của tinh thần Quốc học Huế, mà nơi ấy còn là một không gian văn hóa - giáo dục đặc sắc giữa một đời sống đương đại sinh động của Huế.

Tuyên dương “Học sinh Danh dự toàn trường” tại không gian của Quốc Tử Giám

Toàn cảnh Quốc Tử Giám nhìn từ trên cao

Dấu tích hoang tàn qua thời gian

Dãy nhà Học Tả bên trái Di Luân Đường - nơi học của các giám sinh Triều Nguyễn năm xưa

Không gian trưng bày hiện vật lịch sử khi Quốc Tử Giám còn là trụ sở của Bảo tàng Lịch sử Huế