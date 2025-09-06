  • Huế ngày nay Online
Đình làng Vạn Xuân đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố

HNN.VN - Sáng 7/9, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Kim Long (TP Huế) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố đối với đình làng Vạn Xuân.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp thành phố đình làng Vạn Xuân

Đến dự có các UVTV Thành uỷ: Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế; Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND thành phố; cùng lãnh đạo phường Kim Long và đông đảo người dân địa phương.

Trước đó, tại Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 20/2/2025 về việc xếp hạng di tích, đình Vạn Xuân, phường Kim Long (quận Phú Xuân cũ) được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp thành phố. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.

Làng Vạn Xuân, còn gọi là Kẻ Vạn, là một trong những làng cổ hình thành từ thế kỷ 14. Cư dân nơi đây phần lớn có nguồn gốc từ vùng Châu Ái (Thanh Hóa). Khi lập làng, việc dựng đình để thờ cúng, sinh hoạt tín ngưỡng và gắn kết cộng đồng là nhu cầu thiết yếu. Từ đó, đình Vạn Xuân ra đời, trở thành không gian văn hóa tinh thần của dân làng.

Trải qua biến thiên thời gian, đình làng Vạn Xuân vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn 

Đình được xây dựng theo lối kiến trúc dân gian truyền thống với nhà ba gian hai chái kép, các chi tiết chạm khắc gỗ, đắp nổi, ghép sành sứ đặc trưng của kiến trúc đình làng miền Trung thời Nguyễn. Các họa tiết trang trí thể hiện triết lý nhân sinh, khát vọng mưa thuận gió hòa, dân an vật thịnh của người dân.

Không chỉ mang giá trị văn hóa, đình Vạn Xuân còn là địa điểm gắn với nhiều sự kiện lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Trải qua biến thiên thời gian, đình vẫn được gìn giữ khá nguyên vẹn, trở thành nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu về lịch sử, kiến trúc và văn hóa vùng đất Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Nguyễn Thanh Bình, khẳng định việc đình làng Vạn Xuân được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Long trong công tác bảo tồn di sản.

Ông nhấn mạnh, đình làng không chỉ là công trình kiến trúc tín ngưỡng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, truyền thống và là điểm tựa tinh thần của cộng đồng. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để di tích được bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa truyền thống của Huế.

LIÊN MINH
