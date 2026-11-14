Thừa Thanh, Hương Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ giá trị văn hóa cộng đồng

Ban Điều hành Đình Phú Xuân tiến hành nghi lễ dâng hương theo truyền thống tại ngày hội.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và phường Phú Xuân cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân Tổ dân phố Thừa Thanh.

Ngày hội năm nay được tổ chức tại Đình Phú Xuân, công trình kiến trúc dân gian độc đáo gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại không gian di tích giàu giá trị lịch sử, văn hóa càng làm nổi bật ý nghĩa của hoạt động năm nay, khi Ngày hội được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Đây là dịp để người dân cùng nhìn lại kết quả xây dựng khu dân cư, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa từ mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài thăm hỏi các vị cao niên khi đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Thừa Thanh.

Tổ dân phố Thừa Thanh hiện có 641 hộ thường trú, 25 hộ tạm trú với hơn 3.200 nhân khẩu. Năm 2026, Chi bộ, Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Tổ dân phố hỗ trợ một hộ thoát nghèo bền vững; trao 145 suất quà trị giá 29 triệu đồng và hỗ trợ đột xuất 20 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí 15 triệu đồng. Có 96,88% hộ được đề xuất công nhận gia đình văn hóa. Người dân cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường với 52 đợt ra quân tổng vệ sinh, thu hút 780 lượt người; công tác hòa giải ở cơ sở giải quyết thành công 2/2 vụ việc phát sinh.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết trong xây dựng cộng đồng dân cư. Văn hóa tạo nên sự đồng cảm, gắn kết giữa con người với con người; còn tinh thần đoàn kết là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền và phát triển.

Đối với Huế, những giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ qua di sản, lễ hội hay các công trình kiến trúc mà còn hiện diện trong nếp sống thanh lịch, nghĩa tình, cách ứng xử và sự sẻ chia giữa các gia đình, dòng họ, khu dân cư. Vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa cũng chính là bồi đắp tinh thần cộng đồng, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong mỗi người dân. Những việc làm thiết thực như quan tâm, giúp đỡ hộ khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh hay cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh ở khu dân cư đều góp phần làm nên giá trị văn hóa của cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Ghi nhận kết quả của Tổ dân phố Thừa Thanh trong năm 2026, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương trợ trong Nhân dân; tỷ lệ 96,8% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, việc hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự. Đồng chí cũng biểu dương những chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh, nhất là việc tổ chức tang lễ bảo đảm thời gian không quá 72 giờ.

Nhấn mạnh định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng, xanh, thông minh, giàu bản sắc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mỗi gia đình cần trở thành một tế bào đoàn kết; mỗi người dân là một chủ thể tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Đồng chí đề nghị người dân tiếp tục chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; quan tâm phát triển kinh tế, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chung sức xây dựng phường không có ma túy, giữ gìn bình yên từ mỗi gia đình, tuyến đường, ngõ phố.

Trao quà đến các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn.

Đối với Ban Công tác Mặt trận, đồng chí Nguyễn Chí Tài lưu ý cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng “gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Các phong trào, cuộc vận động cần chuyển mạnh từ phát động sang tạo ra kết quả cụ thể, xác định rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và hiệu quả, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao 20 suất quà, gồm 10 suất cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và 10 suất cho học sinh vượt khó học tập. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Xuân trao thêm 10 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ban Công tác Mặt trận phát động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chăm lo gia đình khó khăn. Qua đó, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp, lan tỏa trong đời sống thường ngày, xây dựng Thừa Thanh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Sáng cùng ngày, đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 tại thôn Hương Sơn, xã Nam Đông.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân đại diện lãnh đạo thành phố tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội.

Buổi lễ diễn ra trong không khí hân hoan, ấm cúng. Các đại biểu và Nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời nhìn lại chặng đường 50 năm Hương Sơn định cư và phát triển trên vùng đất Nam Đông (1976 - 2026).

Thôn Hương Sơn được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập các thôn Pa Noong, Ta Rung, Bha Bhar và A2. Hiện thôn có 380 hộ với 1.649 nhân khẩu. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi.

Trong năm qua, địa phương tiếp tục tích cực phát triển kinh tế với việc duy trì hơn 1.841 ha đất sản xuất, phát triển mạnh các mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; 100% hộ dân sử dụng nước sạch và có hố xí hợp vệ sinh... Hiện thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,78%.

Trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Hương Sơn.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc Cơ tu được chú trọng. Năm 2026, thôn Hương Sơn có 370/380 hộ (đạt 97,4%) được xét công nhận Gia đình văn hóa. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, hiến đất làm đường và các mô hình tự quản như “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn ma túy” được người dân hưởng ứng tích cực với hơn 2.700 lượt người tham gia. Địa phương đồng thời vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 5 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 6 căn nhà, 8 hố xí hợp vệ sinh và phối hợp hỗ trợ sinh kế cho người dân với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Trân ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ và Nhân dân thôn Hương Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng thôn xóm an ninh, an toàn; đoàn kết trong phát triển kinh tế, dịch vụ để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời quan tâm chăm lo, động viên con cháu tích cực học tập, vươn lên.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cũng trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vượt khó học tốt tại khu dân cư thôn Hương Sơn.