Hội nghị tham vấn phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích Nghĩa địa - chùa Ba Đồn.

Hội nghị tập trung rà soát hồ sơ di tích, xác định những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện với sự phối hợp của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế. Các ý kiến tập trung vào phương án quản lý, cắm mốc bảo vệ di tích, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và tôn tạo các hạng mục phù hợp với yêu cầu bảo tồn. Việc quy hoạch cần hài hòa giữa gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan với phát huy tiềm năng du lịch tâm linh.

Các đại biểu cơ bản thống nhất định hướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ các hạng mục cần tôn tạo, bảo đảm việc quản lý, khai thác không làm ảnh hưởng đến giá trị di sản và nếp sống văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.

Chùa Ba Đồn

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, di tích Nghĩa địa - Chùa Ba Đồn được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2005, nay đã xuống cấp. Địa phương mong muốn tôn tạo nơi đây thành điểm du lịch tâm linh phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái của người dân và du khách. Nguồn lực thực hiện dự kiến được huy động từ xã hội hóa và sự đóng góp của các đơn vị liên quan.

Tọa lạc tại số 69 đường Tam Thai, phường An Cựu, di tích Nghĩa địa - chùa Ba Đồn gắn với lịch sử hình thành Kinh thành Huế, đồng thời là địa chỉ quen thuộc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương. Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người dân mà còn góp phần gìn giữ di sản, bản sắc văn hóa Huế, gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững.