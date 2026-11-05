Không gian văn hóa dọc sông Hương được du khách quốc tế yêu thích

Nghệ sĩ Chris Charman thăm Bảo tàng Văn hóa Huế.

Những điểm hẹn nghệ thuật bên dòng Hương

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế hiện đang lưu giữ, giới thiệu hàng trăm tác phẩm hội họa, điêu khắc của 2 nghệ sĩ gốc Việt có dấu ấn nghệ thuật quốc tế. Đây cũng là những điểm đến mà giảng viên và sinh viên Trường Kiến trúc và Cảnh quan Bordeaux cộng hòa Pháp đã chọn dừng chân ở các bảo tàng này trong chuyến thực tế ở Huế gần đây. Họ dành thời gian tìm hiểu tư duy tạo hình độc đáo của hai nghệ sĩ, đồng thời quan sát mối liên hệ giữa tác phẩm nghệ thuật, cảnh quan và không gian đô thị.

Giáo sư Bernard Davas, giảng viên Trường Kiến trúc và Cảnh quan Bordeaux, Pháp chia sẻ: “Thực sự tôi có cảm giác được tận mắt chứng kiến cảnh quan mà chúng ta gọi là cảnh quan văn hóa. Tôi thích cách thành phố này bố trí các bảo tàng nghệ thuật dọc sông Hương. Vào bên trong, được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Pháp gốc Việt, tìm hiểu sự tương quan giữa các tòa nhà mang kiến trúc Pháp và không gian đô thị khiến tôi ấn tượng về Huế nhiều hơn”.

Lần thứ 5 đến Huế, họa sĩ, nhà điêu khắc, đạo diễn điện ảnh đa tài Manuel Casimiro đến từ thành phố Porto của đất nước Bồ Đào Nha vẫn dành nhiều tình cảm yêu mến cho các bảo tàng nghệ thuật bên sông Hương. Với ông, văn hóa Huế, tấm lòng Huế, tình yêu Huế dường như hiện diện khắp mọi nơi trong không gian này. Ông cũng thích ngắm các tác phẩm điêu khắc trong công viên ven sông Hương.

Nơi gìn giữ văn hóa Huế

Lần thứ hai trở lại Huế, Chris Charman, một nghệ sĩ nhạc Jazz đến từ California, Mỹ dành nhiều thời gian để đến những địa điểm yêu thích và khám phá vẻ độc đáo của văn hóa địa phương. Với ông, các không gian văn hóa Huế lưu giữ những mảng ký ức bình dị nhưng sâu sắc về đời sống sinh hoạt, văn hóa dân gian. Từ tham gia một buổi trình diễn ca Huế thính phòng, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống của Huế, thử in tranh mộc bản… mỗi hoạt động đều mang lại cho Chris Charman những cảm xúc riêng. Chris ngạc nhiên vì sự trân trọng của người Huế dành cho những giá trị truyền thống.

“Đây là nơi thoải mái để bạn giải tỏa mọi căng thẳng mà bạn có thể gặp trong cuộc sống. Tôi đã rất vui khi làm những bản khắc gỗ này, đó là một loại hình nghệ thuật thú vị. Và thực ra, tôi có một người bạn họa sĩ ở quê nhà cũng làm những bản khắc gỗ nhưng không giống ở Huế. Đây là một phong cách nghệ thuật rất riêng. Tôi phải mang một vài tác phẩm về nhà”, nghệ sĩ Chris Charman hào hứng nói.

Với nhiều du khách quốc tế, trực tiếp làm sản phẩm cùng nghệ nhân là dịp khám phá những nghề thủ công truyền thống lâu đời của Huế. Từ chiếc nón lá, diều Huế, đan lát mây tre cho đến nghệ thuật làm hoa giấy Thanh Tiên. Mỗi trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về kỹ thuật và sự khéo léo của người thợ. “Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất chính là được tận mắt thấy các nghệ nhân làm nón lá. Trước đây, tôi đã từng đội nón lá rồi, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc chiếc nón ấy được làm ra như thế nào. Vì vậy, khi đến tận nơi và trực tiếp nhìn thấy các bà tự tay làm nón lá, tôi đã cảm thấy vô cùng ấn tượng và thú vị”, chị Son Juyeong, du khách Hàn Quốc chia sẻ.

Trong mắt tiến sĩ Hocine Aliouane-Shaw đến từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, không gian Sách và Văn hóa Huế là điểm hẹn của tri thức và phong cách sống chậm. Nơi đây, ông có thể nhìn thấy hàng trăm đầu sách giá trị về lịch sử, địa chí và di sản Huế, bao gồm cả các bản dịch tiếng Anh, Pháp. Không riêng gì tiến sĩ Hocine, nhiều du khách quốc tế đã chọn dừng chân tại đây, nhâm nhi tách cà phê, lật mở từng trang sách và ngắm nhìn dòng nước sông Hương trong không gian mở ven sông.

“Điều thu hút tôi nhất đó là thư viện mở cửa cho công chúng. Tôi đánh giá cao mối liên quan của thư viện với dòng sông Hương. Các cửa sổ đều mở, các cửa ra vào cũng được mở. Bạn có thể ngồi ngoài trời, ngắm thiên nhiên và uống nhẹ một thức gì đó. Đối với tôi, đó thực sự là một tiện ích công cộng tuyệt vời mà không phải đô thị nào trên thế giới cũng có”, tiến sĩ Hocine Aliouane-Shaw nhận xét.

Sức hấp dẫn của Huế không chỉ nằm ở những giá trị được gìn giữ qua thời gian, mà còn ở cách các giá trị ấy hiện diện trong đời sống hôm nay.