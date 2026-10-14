Đưa di sản lên bảo tàng số

Hai học sinh Trường THCS Đặng Văn Hòa nhận giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026.

Dự án “Ứng dụng phần mềm Polycam trong thiết kế và xây dựng bảo tàng số về di sản văn hóa Huế” do hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Thùy Lan, giáo viên môn Tin học của nhà trường.

Bảo tàng số gồm nhiều không gian trưng bày, mỗi không gian gắn với một điểm di tích. Để xây dựng bảo tàng, Việt và Nhi trực tiếp đến các di tích, lựa chọn hiện vật cần số hóa rồi sử dụng ứng dụng Polycam trên điện thoại để thu thập hình ảnh. Sau đó, các em xử lý hình ảnh, tạo mô hình 3D, sắp xếp vào từng không gian trưng bày và bổ sung thông tin thuyết minh.

Việc tạo mô hình 3D bằng điện thoại thông minh giúp học sinh dễ tiếp cận công nghệ số hóa. Người xem cũng chỉ cần có điện thoại kết nối internet, truy cập đường dẫn hoặc quét mã QR của bảo tàng là có thể tham quan các không gian và tìm hiểu những hiện vật được giới thiệu. Gần 200 hiện vật được số hóa có kích thước, hình dáng đa dạng. Có những chi tiết nhỏ như các hình đúc nổi về danh thắng Huế trên Cửu Đỉnh; những bức phù điêu mai hóa rồng, cúc hóa rồng tại chùa Giác Lương, một di tích cấp quốc gia. Bên cạnh đó là mô hình của những công trình lớn như Tháp đôi Liễu Cốc, di tích cấp quốc gia từng được Viện Viễn Đông Bác cổ xem là “cổ tích trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương”.

Với Hồ Đức Việt, quá trình tạo mỗi bản quét 3D cũng là một hành trình tìm hiểu di sản. Qua những chuyến đi, em có thêm cơ hội trải nghiệm, hiểu hơn về văn hóa quê hương và cảm thấy hứng thú, tự hào về những giá trị ấy. Hồ Ngọc Huyền Nhi cũng chia sẻ sự thích thú khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng những học liệu số hữu ích cho bản thân và cộng đồng. Việc sử dụng công nghệ giúp em có thêm cách học tập, tìm hiểu và giới thiệu di sản đến nhiều người.

Trước khi giành giải Ba tại vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026, dự án đã đoạt giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố và giải Nhất vòng loại Hội thi Tin học trẻ cấp quốc gia khu vực miền Trung.

Theo cô giáo Trần Thị Thùy Lan, việc lựa chọn ứng dụng công nghệ nhằm giúp học sinh dễ dàng tạo mô hình 3D, từ đó xây dựng học liệu số phục vụ dạy và học. Đây cũng là cách để các em phát triển năng lực số và hiểu hơn về di sản quê hương. Giá trị của dự án không chỉ nằm ở số hiện vật được số hóa hay những giải thưởng.

Qua quá trình thực hiện, Việt và Nhi đã học cách kết hợp công nghệ với việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Những mô hình 3D được chia sẻ trên bảo tàng số cũng mở thêm một cách để di sản Huế đến gần hơn với người trẻ.