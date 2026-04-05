Sau một lời hứa

Đã mười lăm năm kể từ ngày Lan rời ngôi trường này. Ngày ấy, cô cũng đứng ở chỗ này, bên cạnh Nam, cậu bạn cùng lớp với đôi mắt lúc nào cũng sáng và nụ cười hiền lành. Chiều hôm đó, gió cũng thổi qua tán bàng, mang theo tiếng ve cuối mùa. Nam bỗng nói một câu tưởng như rất giản đơn:

- Sau này dù đi đâu, mình cũng sẽ quay lại nơi này.

Lan nhớ mình đã bật cười. Tuổi mười bảy thường nói những điều rất lớn lao mà không nghĩ ngợi nhiều. Lời hứa cũng nhẹ như cơn gió mùa hạ, vừa thốt ra đã bay đi. Nhưng Nam vẫn đứng lặng nhìn sân trường, như thể đang cất giữ điều gì đó trong lòng. Nam nói thêm, giọng chậm rãi:

- Phải làm một điều gì đó cho ngôi trường này.

Lan khi ấy chỉ nghĩ đó là một giấc mơ tuổi trẻ. Sau ngày tốt nghiệp, mỗi người rẽ sang một con đường. Nam rời quê lên thành phố học đại học rồi những tin tức về cậu thưa dần theo năm tháng. Có người nói Nam làm việc cho một công ty lớn, có người bảo cậu đi xa hơn nữa, ra tận nước ngoài. Những lời đồn ấy đến rồi tan đi như mây trên cánh đồng.

Còn Lan, sau những năm tháng học tập, lại chọn quay về. Con đường dẫn cô trở lại nơi này không phải bằng những ước mơ lớn lao, mà bằng một niềm tin giản dị: Ở đâu đó trong những lớp học cũ kỹ này, cô có thể tiếp tục câu chuyện của những ngày xưa. Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng, Lan bỗng nhớ đến lời hứa năm nào dưới tán bàng. Cô đã mỉm cười rất khẽ. Lời hứa tuổi trẻ đôi khi chỉ là một kỷ niệm đẹp. Nhưng cuộc đời luôn có những cách riêng để nhắc con người ta nhớ về.

***

Mùa mưa năm ấy đến sớm. Những cơn mưa bất chợt đổ xuống sân trường vào buổi chiều, để lại trên nền gạch những vệt nước loang lổ. Một ngày cuối tuần, khi Lan còn đang sắp xếp lại sách vở trong lớp, bác bảo vệ ghé vào nói nhỏ:

- Có người tìm cô ngoài sân.

Lan bước ra hành lang. Dưới tán bàng già, một người đàn ông đang đứng nhìn lên những cành lá. Áo sơ mi của anh ướt lấm tấm mưa. Khi người ấy quay lại, Lan chợt nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy - Nam.

Thời gian đã để lại trên gương mặt Nam những nét trầm tĩnh mà ngày xưa chưa từng có. Nhưng nụ cười thì vẫn vậy, hiền và lặng lẽ. Sự gặp lại diễn ra giản dị như một buổi chiều bình thường. Không có những câu hỏi dồn dập, cũng không có những lời kể dài về những năm tháng xa quê mà chỉ có cảm giác như một dòng chảy cũ bỗng quay lại con đường quen thuộc của nó.

Nam đi dọc theo hành lang lớp học. Những bức tường vôi đã ngả màu, những ô cửa gỗ cũ kỹ vẫn mở ra khoảng sân đầy nắng. Nam dừng lại trước căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà. Đó là thư viện của trường. Cánh cửa gỗ kêu khẽ khi mở ra. Bên trong là những kệ sách đã bạc màu theo năm tháng. Nhiều chỗ còn trống, vài cuốn sách cũ nằm lặng lẽ trên giá. Nam đứng rất lâu trong căn phòng ấy.

Lan nhìn Nam, chợt nhớ đến những buổi trưa năm xưa khi cả hai trốn cái nắng mùa hè vào đây đọc sách. Thư viện nhỏ bé ấy từng là cả một thế giới rộng lớn đối với những đứa trẻ lớn lên giữa làng quê. Có lẽ Nam cũng đang nhớ đến điều đó.

Ít ngày sau, mọi người trong trường bắt đầu thấy những thay đổi nhỏ. Những người thợ đến đo đạc, sửa lại tường, thay cửa sổ. Những chiếc kệ gỗ mới được mang tới. Căn phòng thư viện dần dần thay đổi. Những thùng sách lớn được chuyển về, mở ra mùi giấy mới thơm dịu. Truyện thiếu nhi, sách khoa học, những cuốn văn học quen thuộc, tất cả xếp kín các kệ. Nam có mặt hầu như mỗi ngày, cùng thợ sơn tường, khiêng bàn ghế, lau từng kệ sách.

Lan nhiều lần định hỏi Nam vì sao lại làm như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Nam khi đứng giữa những giá sách mới, cô lại thôi. Một buổi chiều mưa, hai người ngồi trong thư viện vừa sửa xong. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi chậm rãi trên tán bàng. Khi ấy Nam mới kể. Những năm làm việc ở thành phố, cuộc sống của anh trôi đi trong guồng quay quen thuộc: Công việc, dự án và những chuyến đi liên tục. Mọi thứ dường như đều tiến về phía trước. Nam làm việc nhiều đến nỗi đã ngã gục khi nào không hay và khi tỉnh dậy mới hay mình đang nằm trong bệnh viện.

Những tháng nằm viện là quãng thời gian dài nhất Nam từng trải qua trong im lặng. Giữa những hành lang trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Nam bắt đầu nghĩ đến nhiều điều tưởng chừng đã bị bỏ quên. Trong đó có một buổi chiều dưới tán bàng. Một lời hứa rất nhỏ của tuổi mười bảy.

Khi sức khỏe dần hồi phục, ý nghĩ trở về quê hương lớn dần trong Nam như hạt mầm gặp mưa. Và Nam đã trở về. Không phải để làm điều gì vĩ đại mà chỉ để hoàn thành lời hứa của mình.

***

Ngày thư viện mở cửa, sân trường đông hơn mọi khi. Học sinh đứng thành từng nhóm nhỏ trước cửa phòng, mắt sáng lên khi nhìn thấy những kệ sách mới. Những cuốn sách đầy màu sắc khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộn ràng như một khu vườn. Tiếng lật sách, tiếng cười, tiếng gọi nhau khe khẽ… tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh rất đặc biệt, âm thanh của sự háo hức.

Lan đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát. Nam đang hướng dẫn các em nhỏ cách ghi tên vào sổ mượn sách. Dáng anh giữa căn phòng đầy ánh sáng khiến Lan chợt nhận ra: Có những con người sinh ra dường như để quay về với những điều giản dị nhất.

Chiều xuống rất chậm. Sau khi học sinh đã về hết, sân trường lại trở nên yên tĩnh. Tán bàng già rung nhẹ trong gió đầu đông. Lan và Nam đứng dưới gốc cây. Phía xa, cánh đồng đang chìm dần trong ánh hoàng hôn. Lan nghĩ đến hành trình mà Nam đã đi qua. Những năm tháng xa quê, những biến cố bất ngờ của cuộc đời, và cuối cùng là quyết định trở về. Có lẽ nếu không có biến cố ấy, Nam vẫn tiếp tục cuộc sống của mình ở một nơi rất xa.

Nhưng đôi khi chính những khúc quanh bất ngờ lại giúp con người nhìn thấy rõ hơn con đường của mình. Nam nhìn về phía căn phòng thư viện vừa sáng đèn. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra sân trường. Nam nói khẽ, như nói với chính mình:

- Có những lời hứa tưởng như rất nhỏ. Nhưng phía sau nó lại là cả một phần ký ức của con người.

Lan chợt hiểu. Lời hứa năm xưa không chỉ là một câu nói bâng quơ của tuổi trẻ. Nó là sợi dây âm thầm nối Nam với nơi này suốt bao năm tháng. Và khi sợi dây ấy được kéo căng bởi những biến cố của cuộc đời, nó đã dẫn Nam trở về.

Một chiếc lá bàng đỏ rơi xuống trước mặt họ. Lan nhặt chiếc lá lên, thấy những đường gân mảnh chạy dọc theo mặt lá như những con đường nhỏ. Cuộc đời mỗi người có lẽ cũng giống như vậy, nhiều ngả rẽ, nhiều vòng quanh, nhưng cuối cùng vẫn có thể dẫn về một điểm nào đó rất quen thuộc.

Mặt trời lặn dần sau cánh đồng. Từ xa, vài đứa học sinh đi ngang qua sân trường vẫn còn cầm trên tay những cuốn sách vừa mượn. Chúng vừa đi vừa đọc, bước chân chậm lại dưới ánh chiều muộn. Lan nhìn theo, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Ở đâu đó trong những trang sách kia, có thể một giấc mơ mới đang được gieo xuống.

Và biết đâu, nhiều năm sau, một đứa trẻ trong số ấy cũng sẽ nhớ đến ngôi trường này, nhớ đến một căn phòng đầy sách, rồi lặng lẽ quay trở về để giữ một lời hứa của riêng mình.

Gió chiều thổi qua tán bàng, làm những chiếc lá đỏ khẽ lay động. Dưới bóng cây già, Lan chợt hiểu rằng đôi khi ý nghĩa của một lời hứa không nằm ở chính câu nói ấy mà nằm ở con đường mà nó âm thầm dẫn con người đi qua.

Và ở cuối con đường ấy, nếu còn đủ lòng tin để quay trở lại, người ta sẽ nhận ra rằng phía sau một lời hứa giản dị… luôn là một phần tốt đẹp nhất của chính mình.