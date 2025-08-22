Ra mắt tập thơ Gửi mặn nồng cho biển của nhà văn Tôn Nữ Diệu Hạnh

Các nghệ sĩ ngâm thơ trong tập "Gửi mặn nồng cho biển"

"Gửi mặn nồng cho biển" là tập thơ ra đời trong ngẫu hứng bất chợt của tác giả Tôn Nữ Diệu Hạnh – tác giả đã xuất bản 12 tiểu thuyết, trong đó có 1 tác phẩm được chuyển thể thành phim.

Những bài thơ trong "Gửi mặn nồng cho biển" tràn trề những câu từ đầy chiêm nghiệm với cuộc sống, tình yêu, với những gì rất “đời”. Đơn cử như: “Gửi mặn nồng cho biển”, “Nỗi nhớ tháng 12”, “Hẹn về với biển”, “Mùa thu nhặt lá”…

Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Huế chia sẻ: “Tập thơ mới của tác giả mang đến nhiều cảm xúc và giá trị nghệ thuật. Với ngôn ngữ tinh tế, người yêu thơ sẽ được trải nghiệm tình yêu đôi lứa qua nhiều góc nhìn, cảm xúc khác nhau, từ nỗi nhớ nhung, khát khao và cả những nỗi niềm đau đáu khôn nguôi”.

Tác giả Tôn Nữ Diệu Hạnh nguyên quán ở Huế, tốt nghiệp ngành Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Huế. Tập thơ “Gửi mặn nồng cho biển” được NXB Thuận Hóa cấp phép và in xong vào tháng 7/2025.