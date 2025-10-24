Khi World Cup mở rộng...

Uzbekistan vượt mặt những đại gia như UAE và Qatar để lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Ảnh: Reuters

Còn chưa đầy 8 tháng nữa, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 - World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ. Đây là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 48 đội (gồm 3 đội chủ nhà Hoa Kỳ, Canada và Mexico), tổng số trận đấu sẽ là 104 (tăng 40 trận so với phiên bản World Cup 32 đội) và kéo dài trong 39 ngày (nhiều hơn 11 ngày so với World Cup 2022 - kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tham dự).

Đây là lần thứ ba FIFA quyết định tăng số đội tham dự, sau các kỳ World Cup 1982 (tăng từ 16 đội lên 24 đội) và 1998 (từ 24 lên 32 đội), nhưng nếu các lần tăng trước đó chỉ thêm 8 suất tham dự thì lần này tăng lên đột biến với 16 suất.

Với sự mở rộng này, nhiều quốc gia có nền bóng đá thuộc nhóm “đang phát triển” tăng thêm cơ hội để góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và cho đến thời điểm hiện tại, điều này mang lại niềm vui cho ít nhất 3 nước khi lần đầu tiên có mặt tại World Cup, gồm: Uzbekistan, Jordan (khu vực châu Á) và Cape Verde (châu Phi). Với việc vòng loại ở các khu vực vẫn chưa kết thúc, rất có thể có thêm một vài đội sẽ có vinh dự lần đầu tiên được phó hội tại Bắc Mỹ. Các đội tuyển thường xuyên có mặt tại World Cup cũng được hưởng lợi từ sự mở rộng này, bởi cơ hội vượt qua vòng loại tăng lên do không phải đối mặt với nhiều đối thủ rắn mặt ở vòng loại. Một lợi ích quan trọng khác ai cũng thấy rõ là với việc tăng số đội, kéo dài thời gian thi đấu thì doanh thu của giải đấu sẽ tăng lên, FIFA sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn (đến từ tiền bán vé, tiền quảng cáo, tài trợ...) và nhiều người cho rằng, đây mới là lý do quan trọng nhất để FIFA quyết định tăng số đội lên 48.

Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với sự mở rộng quy mô World Cup lên 48 đội. Nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, sự tăng lên về số đội góp mặt sẽ xuất hiện một số trận đấu hoặc quá chênh lệch về đẳng cấp, hoặc xuất hiện trận đấu với sự góp mặt của 2 đội kém tên tuổi, điều này làm ảnh hướng đến chất lượng chuyên môn của giải đấu. Mặt khác, thời gian thi đấu của World Cup phiên bản 48 đội kéo dài thêm khoảng 10 ngày, trong bối cảnh lịch thi đấu bóng đá cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đã dày đặc, làm cho cầu thủ ít có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.

Với việc tổng cộng có đến 104 trận đấu cũng dễ gây ra cảm giác bội thực bóng đá đối với nhiều khán giả. Chưa kể kỳ World Cup 2026 là lần đầu tiên có đến 3 nước chủ nhà, khoảng cách địa lý giữa một số sân thi đấu rất xa nên việc di chuyển của đội bóng cũng đặt ra nhiều vấn đề; thời điểm diễn ra một số trận đấu vào buổi trưa (để phù hợp với lịch tường thuật trực tiếp của đài truyền hình châu Âu) cũng có tác động tiêu cực đến thể lực của cầu thủ...

Cho đến khi giải đấu diễn ra và kết thúc vào mùa hè năm sau, mỗi người sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá khác nhau đối với kỳ World Cup phiên bản 48 đội lần đầu tiên được tổ chức, song đối với người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới thì World Cup bao giờ cũng là một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh rất đáng để chờ đợi. Đấu trường World Cup là nơi mà cả thế giới có thể kết nối với nhau không phân biệt giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, sự giàu nghèo..., mà chỉ bằng niềm đam mê với môn thể thao số một hành tinh.