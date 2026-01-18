Tầm nhìn trở thành nước phát triển có thu nhập cao phù hợp nhu cầu của Việt Nam và xu hướng phát triển toàn cầu

Người sáng lập The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là nhận định của ông Thẩm Thi Vĩ, người sáng lập của The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế của Trung Quốc khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIV, tầm nhìn phát triển của Việt Nam cũng như mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, những năm gần đây, Việt Nam đã đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa tầm nhìn của mình thông qua các biện pháp như tinh giản bộ máy, phòng chống tham nhũng và tăng cường đầu tư vào khoa học-công nghệ. Lấy tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi, xác lập "vị thế trụ cột cho tăng trưởng" của khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số, là những định hướng hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cốt lõi để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”.

Nhấn mạnh hai nước Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm chung về tình hình đất nước và đã trải qua nhiều thách thức ở các giai đoạn phát triển khác nhau, mang lại những bài học quý giá, ông Thẩm Thi Vĩ dẫn thí dụ, dân số hiện tại của Việt Nam là hơn 100 triệu người và cơ cấu dân số trẻ tương đối giúp Việt Nam có lợi thế lớn trong việc hấp thụ chuyển giao ngành nghề, nhưng cũng cần có kế hoạch từ sớm để giải quyết vấn đề già hóa dân số; từ đó kiến nghị tăng cường trao đổi, hợp tác về kinh nghiệm quản trị đất nước và xã hội giữa hai bên nhằm mang lại những bài học hữu ích để hiện thực hóa tầm nhìn của mình.

"Hai bên có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực như chuyển đổi kinh tế, quản trị số và bảo vệ môi trường sinh thái, quy tụ các nỗ lực phát triển nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược trong bối cảnh quốc tế phức tạp và biến các mục tiêu tăng trưởng thành kết quả thực tế thông qua thực thi chính sách" - ông Thẩm Thi Vĩ đề xuất.

Chia sẻ về ý nghĩa của Đại hội XIV với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai cũng như những kỳ vọng về kết quả của sự kiện này, ông Thẩm Thi Vĩ khẳng định, Đại hội XIV sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đại hội sẽ xuất phát từ các khía cạnh như quản trị quốc gia, chính trị và phát triển kinh tế..., để hoạch định lộ trình, giải pháp để hiện thực hóa "hai mục tiêu 100 năm": trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và gia nhập hàng ngũ các nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Dựa trên bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và biến động trong những năm gần đây cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt của đổi mới và hội nhập, ông Thẩm Thi Vĩ kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong việc nâng cao hiệu quả quản trị và tính đa dạng trong phát triển kinh tế, đồng thời ưu tiên hơn nữa vai trò của đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ trong chuyển đổi mô hình phát triển.

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, trong bối cảnh biến động chính trị và kinh tế toàn cầu hiện nay, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất đang đối mặt với nhiều cú sốc, kỳ vọng sau Đại hội lần này, sẽ có những diễn đàn để tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị đất nước và xã hội giữa hai Đảng và hai Nhà nước Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy học hỏi và trao đổi lẫn nhau trong các lĩnh vực như cải cách thể chế, phòng chống tham nhũng, nâng cao đời sống nhân dân, duy trì đà phát triển chính trị-xã hội tốt đẹp của cả hai nước và cùng nhau củng cố nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, trong đó có hợp tác truyền thông và cơ sở nghiên cứu trong việc củng cố nền tảng xã hội cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, giao lưu nhân dân là nền tảng để xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược” giữa Trung Quốc và Việt Nam, hợp tác giữa truyền thông, cơ sở nghiên cứu hai nước đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội và tăng cường trao đổi về quản trị đất nước và xã hội.

Bằng cách thông tin khách quan những thành tựu phát triển, mối liên hệ lịch sử và kết quả hợp tác của cả hai nước, truyền thông có thể phá vỡ rào cản nhận thức, nâng cao sự hiểu biết và thừa nhận của công chúng về triết lý quản trị và con đường phát triển của nhau, đồng thời thúc đẩy môi trường dư luận thân thiện, hữu nghị.

Các cơ sở nghiên cứu có thể tiến hành các cuộc nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề như kinh nghiệm quản trị, cải cách thể chế, đổi mới công nghệ cao và hợp tác chuỗi cung ứng; từ đó, hệ thống hóa và lý thuyết hóa kinh nghiệm quản trị của cả hai bên trong các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hành chính và bảo đảm sinh kế của người dân, hỗ trợ trí tuệ cho việc hoạch định chính sách; đồng thời, thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn và giúp cả hai bên giải quyết các bài toán trong quá trình phát triển.

Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh, sự tương tác chặt chẽ ở cấp độ người dân có thể xây dựng sự đồng thuận về “cùng nhau thúc đẩy phát triển và hòa bình”, trong khi việc trao đổi và hợp tác về kinh nghiệm quản trị có thể củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước trên nền tảng vững chắc của dư luận và thực tiễn quản trị, tạo động lực lâu dài cho sự phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương, tạo ra hình mẫu về mối quan hệ chia sẻ tương lai giữa các quốc gia láng giềng.

