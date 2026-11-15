Phiên bế mạc COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Trong phát biểu bế mạc hội nghị với vai trò Chủ tịch COP31, Bộ trưởng Môi trường, Đô thị hóa và Biến đổi khí hậu của Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum xác nhận các bên không đạt đồng thuận về Hiệp ước Antalya được đề xuất. Tuy nhiên, ông Murat Kurum khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của nước chủ trì COP31, thúc đẩy các sáng kiến được đưa ra tại hội nghị về phát triển năng lượng sạch, giảm rác thải, tăng tài chính khí hậu.

Theo các nguồn tin ngoại giao, bất đồng về nhiên liệu hóa thạch là một trong những nguyên nhân chính khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. EU và Saudi Arabia bất đồng về tốc độ chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, các nước sản xuất dầu mỏ phản đối đưa nội dung loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng, trong khi Ireland, Panama, Vanuatu và Quần đảo Marshall cho rằng văn kiện không đề cập rõ đến nhiên liệu hóa thạch, nguồn phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu làm Trái đất nóng lên.

Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell thất vọng khi các bên không đạt thỏa thuận chung, song ông cho biết, hội nghị vẫn đạt một số kết quả, trong đó có các quyết định liên quan đến tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ thất vọng về kết quả COP31, kêu gọi các nước hành động quyết liệt hơn để ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

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