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Thắm tình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố 5, phường Dương Nỗ

HNN.VN - Chiều 14/11, Tổ dân phố 5 (phường Dương Nỗ) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đến dự và chung vui với bà con có đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo Nhân dân.

Xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, phát triển Thừa Thanh, Hương Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, gìn giữ giá trị văn hóa cộng đồngPhát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cưPhát huy truyền thống đại đoàn kết, tạo dấu ấn mới trong công tác Mặt trậnPhát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tìnhNhiều khu dân cư, tổ dân phố đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tặng hoa chúc mừng đến nhân dân tổ dân phố 5, phường Dương Nỗ. 

TDP 5 hiện có 514 hộ, với 2.240 nhân khẩu, là đơn vị duy nhất trên địa bàn phường không thực hiện sắp xếp, sáp nhập TDP. Năm 2026, cán bộ và nhân dân TDP 5 đã đoàn kết, đạt nhiều kết quả toàn diện. Kinh tế tiếp tục ổn định với 43,5ha sản xuất nông nghiệp (năng suất 58 tạ/ha), kết hợp tiểu thủ công nghiệp và thương mại. Đời sống người dân nâng cao rõ rệt: 95% đường ngõ xóm được bê tông hóa, 100% hộ dùng điện và nước sạch, tỷ lệ BHYT đạt gần 99%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, an sinh xã hội tại đây cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật: duy trì 2 lớp xóa mù chữ cho 18 học viên; vận động trao hơn 130 suất quà trị giá gần 25 triệu đồng cho các hộ khó khăn; hỗ trợ 10 triệu đồng trao sinh kế giúp hộ thoát nghèo, hiện TDP không còn hộ nghèo. Đặc biệt, Nhân dân và mạnh thường quân đã đóng góp nguồn lực lớn để phát triển cộng đồng.

Tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn.  

Phát biểu chung vui tại ngày hội, lãnh đạo phường Dương Nỗ biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành tích xuất sắc mà cán bộ và nhân dân TDP 5 đã đạt được trong năm qua. Lãnh đạo phường nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự chính là điểm sáng tiêu biểu của địa phương. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, bà con tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết với các hoạt động trao quà, biểu dương gia đình văn hóa và ra mắt mô hình “Dòng họ không có ma túy”.

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 Từ khóa:
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