Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 55, ra ngày 15/1

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 55

Qua 10 kỳ tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP. Huế và thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, bà Trần Thị Thùy Yên đã có đánh giá tương đối toàn diện về bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Huế. Trong đó, đáng mừng là hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Huế đã có bước phát triển rõ nét. Phong trào khởi nghiệp không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng cao về chất lượng.

Để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Huế bền vững, có chiều sâu và có sản phẩm “đi được đường dài”, bà Thùy Yên cho biết: Huế sẽ chuyển mạnh từ phong trào sang chiều sâu chất lượng, tập trung chọn lọc và “đặt hàng” các dự án có tiềm năng tăng trưởng, khả năng thương mại hóa và mở rộng thị trường. Hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ được thiết kế theo hướng đồng hành xuyên suốt từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, tăng tốc đến thương mại hóa và gọi vốn…

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, tác giả Lê Thọ có bài viết Nhận diện những mũi đột phá tăng trưởng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này đòi hỏi thành phố không chỉ mở rộng quy mô kinh tế, mà còn tạo lập những động lực tăng trưởng mới có chiều sâu. Trong bức tranh tăng trưởng giai đoạn tới, công nghiệp - xây dựng được xác định là động lực chủ lực, với tốc độ tăng dự kiến từ 13 - 15,5%/năm. Đây là bước chuyển quan trọng nếu đặt trong bối cảnh Huế nhiều năm liền được nhìn nhận là địa phương thiên về dịch vụ, di sản.

Song song với công nghiệp, đầu tư hạ tầng chiến lược được xác định là mũi đột phá thứ hai, đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng dài hạn. Giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Huế dự kiến đạt khoảng 270.000 tỷ đồng, bình quân 54.000 tỷ đồng mỗi năm.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 là việc xác định kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu đến năm 2030 lĩnh vực này chiếm khoảng 30% GRDP. Việc gắn chuyển đổi số với quản trị đô thị, dịch vụ du lịch, công nghiệp văn hóa và logistics được xem là “đòn bẩy mềm” giúp Huế tăng trưởng nhanh nhưng không đánh đổi môi trường và bản sắc.

Trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật, Huế ngày nay Cuối tuần giới thiệu cùng bạn đọc một gương mặt dịch giả “lặng yên mà dữ dội” của Huế - Nguyễn Thống Nhất. Với bài viết Lối đi khó của Nguyễn Thống Nhất, tác giả Phi Tân đã kể lại con đường đưa Nguyễn Thống Nhất rẽ sang công việc dịch sách và sự đam mê thầm lặng đã gắn dịch giả với công việc này.

“Ở Huế, từ trước đến nay, những người theo đuổi đam mê dịch các tác phẩm văn học đếm trên đầu ngón tay. Theo đuổi công việc dịch văn học là một con đường khó và nếu không thực sự đam mê thì không thể thực hiện được. “Tôi chưa bao giờ nghĩ dịch sách văn học là để kiếm tiền cả, nếu so với nghề hướng dẫn viên du lịch thì thu nhập thậm chí thấp hơn rất nhiều lần. Nhưng dịch sách là “văn ôn võ luyện”, là niềm vui lấp lánh của riêng tôi...” - Phi Tân kết nối câu chuyện của Nguyễn Thống Nhất.

Dịch giả Nguyễn Thống Nhất

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Thưởng Tết - Quan trọng là công bằng (An Nhiên); Huế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình (Đan Duy); Đam mê với sản phẩm thủ công mỹ nghệ (Mai Huế); Qua miền phủ đệ (Nhật Minh); Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan (Liên Minh); “Cậu ăn bún chi hè!?” (Xuân An); Trả lại diện mạo xưa cho Văn Miếu (Hoàng Khánh Duy); Khởi nghiệp từ mo cau (Bạch Châu); Giấc mơ V-League của người Huế (Kim Phụng); Vì đâu nên nỗi? (Ngọc Anh); Đông xuân no ấm (Phan Thắng)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 55, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 18/1.