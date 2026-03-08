Liên hoan Piano toàn quốc 2026 sẽ diễn ra tại Đắk Lắk

Liên hoan Piano toàn quốc năm 2026 dự kiến tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp Công ty TNHH Âm nhạc An Piano thực hiện. Nhạc sĩ Trương Hữu An là người phối hợp Ban tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn tại Liên hoan.

Cuộc thi piano toàn quốc năm 2025 đã tạo dấu ấn cho phong trào piano tại khu vực Tây Nguyên.

Liên hoan Piano toàn quốc năm 2026 nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho các tài năng piano trẻ trên cả nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào âm nhạc cổ điển tại khu vực Tây Nguyên.

Theo kế hoạch, liên hoan sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 6 đến 9/8, với sự tham gia của thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình gồm hai vòng thi: vòng sơ khảo tổ chức trực tuyến và vòng chung kết thi trực tiếp tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhạc sĩ Trương Hữu An, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, là người phối hợp ban tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn của Liên hoan. Ông cho biết, sự kiện hướng đến mục tiêu tạo môi trường giao lưu nghệ thuật cho học sinh, sinh viên yêu thích piano, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ.

“Trong những năm gần đây, phong trào học piano tại khu vực Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức liên hoan quy mô toàn quốc tại Đắk Lắk sẽ là cơ hội để các em học sinh được giao lưu, học hỏi, đồng thời giúp âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng địa phương”, nhạc sĩ Trương Hữu An chia sẻ.

Trong hơn hai thập niên hoạt động trong lĩnh vực đào tạo piano, nhạc sĩ Trương Hữu An đã đào tạo nhiều học sinh thi đậu vào các học viện âm nhạc, nhạc viện trong nước và quốc tế. Bên cạnh công tác giảng dạy, ông cũng tích cực tham gia các hoạt động góp phần phát triển phong trào âm nhạc tại khu vực Tây Nguyên.

Theo ban tổ chức, Liên hoan Piano toàn quốc 2026 dự kiến thu hút hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tham gia tranh tài ở các bảng thi theo từng nhóm tuổi và hệ đào tạo. Các thí sinh sẽ biểu diễn các tác phẩm piano tự chọn trước hội đồng giám khảo gồm những giảng viên và nghệ sĩ có uy tín trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn piano.

Trước đó, Liên hoan Piano toàn quốc năm 2025 tổ chức tại Đắk Lắk đã thu hút gần 1.000 thí sinh đến từ khoảng 30 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, góp phần tạo dấu ấn cho phong trào piano tại khu vực Tây Nguyên.

