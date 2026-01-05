Trình diễn rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 591/TTr-BVHTTDL ngày 18/12/2025 về việc xin phép lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể "Phở" và "Múa rối nước" đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO, ý kiến đồng thuận của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình (Công văn số 199/UBND-VP6 ngày 1/10/2025), Hưng Yên (Công văn số 1896/UBND-KGVX ngày 1/10/2025) và Hải Phòng (Công văn số 2596/UBND-VX ngày 11/10/2025), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về di sản văn hóa phi vật thể "Phở": Đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO; giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Về di sản văn hóa phi vật thể "Múa rối nước": Đồng ý chủ trương lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào danh sách của UNESCO; giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các địa phương có cộng đồng thực hành di sản lập hồ sơ khoa học và thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quy trình, thủ tục có liên quan, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, địa phương liên quan trong việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh vào Danh sách của UNESCO theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiêu chí và các quy định liên quan của UNESCO; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

