  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Đánh bom gây thương vong lớn ở Colombia

ClockThứ Hai, 27/04/2026 14:22
Ít nhất 14 người thiệt mạng, 38 người bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra ngày 25/4 trên đường cao tốc liên Mỹ tại thành phố Cajibio, tỉnh Cauca của Colombia.

Đây là vụ bạo lực mới nhất trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Truyền thông địa phương đưa tin, một chiếc xe buýt đã bị tấn công bằng bom khi đang di chuyển trên đoạn đường El Tunel của đường cao tốc liên Mỹ nối giữa Cali và Popayan.

Vụ nổ làm biến dạng chiếc xe, tạo một hố lớn trên đường cao tốc và khiến một số ô-tô chung quanh bị lật úp. Nhiều lái xe gần đó cho biết, các đối tượng có vũ trang đã cướp một chiếc xe tải và một chiếc xe buýt để chặn đường trước khi vụ đánh bom xảy ra.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi những kẻ thực hiện vụ tấn công này là khủng bố, kêu gọi quân đội ứng phó quyết liệt.

Phát biểu tại họp báo, người đứng đầu quân đội, Tướng Hugo Lopez cho biết, đây là một vụ tấn công khủng bố nhằm vào dân thường. Ông xác nhận quả bom phát nổ sau khi những kẻ tấn công chặn đường bằng một chiếc xe buýt và một phương tiện khác.

Thống đốc tỉnh Cauca Octavio Guzman lên án vụ tấn công nhằm vào dân thường; cho biết trong số người bị thương có 5 trẻ em. Ông kêu gọi Chính phủ Colombia tăng cường bảo vệ tính mạng của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng của xung đột.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Đánh bomthương vonglớnColombia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top