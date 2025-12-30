Làng Việt Nam-Angola: Biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước

Đoàn công tác chuẩn bị những phần quà tặng cho cho 16 gia đình và gần 100 em học sinh đang học lớp học tại Làng Việt Nam-Angola. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)

Ngày 6/1, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức và Đoàn đại biểu của Hội người Việt tại Angola, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bengo - tỉnh có vị trí sát cạnh với Luanda.

Trong thời gian ở thăm tỉnh Bengo, Đại sứ Dương Chính Chức đã có cuộc làm việc, trao đổi với Thống đốc tỉnh Bengo Maria Antónia Nelumba và các quan chức của tỉnh Bengo và hai huyện Dande và Ucua.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đánh giá cao những thành tựu hợp tác trong năm 2025 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của hai nước. Năm 2025 là dịp Việt Nam và Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Angola.

Nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế giữa tỉnh Bengo với các đối tác của Việt Nam, Thống đốc tỉnh Bengo Maria Antónia Nelumba nhấn mạnh, Bengo là tỉnh có nhiều nguồn nước, ưu tiên hợp tác về phát triển nông nghiệp bao gồm các dự án về nuôi, trồng và cơ sở bảo quản, chế biến tại chỗ, nhất là đối với hoa quả.

Thống đốc tỉnh Bengo cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho bất kỳ dự án nào của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư tại địa phương.

Đại sứ Dương Chính Chức và Thống đốc tỉnh Bengo Maria Antónia Nelumba.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Angola)

Dịp này, Đại sứ Dương Chính Chức và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm thư viện cộng đồng của tỉnh Bengo. Tỉnh Bengo hiện có 8 thư viện cộng đồng, với lượng đầu sách còn hạn chế. Do vậy, hệ thống các thư viện cộng đồng của tỉnh Bengo đang rất cần sự hỗ trợ để mở rộng không gian thư viện, làm phong phú thêm không chỉ về đầu sách mà còn về các nội dung, chủng loại, trong đó ưu tiên các đầu sách giáo khoa, sách kiến thức tham khảo phục vụ học tập.

Chia sẻ về hiện trạng các thư viện cộng đồng của tỉnh Bengo, Thống đốc tỉnh Maria Antónia Nelumba bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các thư viện sẽ có thêm các đầu sách về phổ biến kiến thức, văn học nghệ thuật, địa lý…của Việt Nam đã được dịch sang tiếng Bồ Đào Nha để người đọc của tỉnh Bengo hiểu biết hơn về đất nước con người Việt Nam.

Dịp này, Đoàn công tác đã tặng Thư viện Cộng đồng bộ máy tính để phục vụ công tác hệ thống các đầu sách và tra cứu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Bengo lần này, Đại sứ Dương Chính Chức và Thống đốc tỉnh Maria Antónia Nelumba đã dự và khánh thành dự án “Làng Việt Nam-Angola” tại huyện Ucua, tỉnh Bengo.

Làng Việt Nam-Angola vốn là một bản rất nghèo của huyện Ucua, tỉnh Bengo, là dự án nhân ái do anh Nguyễn Huy Khánh (Huy Khánh Vlog, người phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng) khởi xướng từ tháng 10/2023 với sự hỗ trợ về tài chính của các mạnh thường quân Việt Nam tại Việt Nam và tại các nước, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam, Hội Doanh nhân Việt Nam và các cá nhân cộng đồng Việt Nam tại Angola. Hoa hậu quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy cũng đến thăm và tài trợ cho Làng 1 giếng khoan nước sạch.

Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay dự án Làng Việt Nam-Angola đã xây dựng và hoàn thiện 16 căn nhà ở, 1 nhà cộng đồng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, giếng nước sạch, bể lọc và hồ trữ nước, giường và bàn ghế gỗ cho mỗi hộ gia đình, tạo điều kiện sinh hoạt ổn định cho người dân.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ trang thiết bị sinh hoạt thiết yếu, tổ chức lớp học tạm thời tại nhà cộng đồng, đào tạo nghề xây dựng, hàn xì, các kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán cho người dân, nhất là các thanh niên địa phương, từng bước giúp người dân tự tạo sinh kế.

Tại lễ khánh thành Dự án Làng Việt Nam-Angola, Đại sứ Dương Chính Chức nhấn mạnh, Làng Việt Nam-Angola là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Angola. Việc đưa dự án Làng Việt Nam-Angola vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch huyện Ucua Lucia Pedro Mulanvo cam kết sẽ cùng bà con Làng Việt Nam-Angola giữ gìn ngôi làng như một dấu mốc của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tượng trưng tình cảm sâu đậm của các mạnh thường quân Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Angola, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Angola và một số doanh nhân Việt Nam đã tặng quà cho 16 gia đình và gần 100 em học sinh đang học lớp học tại Làng Việt Nam-Angola.

