Áo dài Việt Nam kết nối văn hóa Việt Nam-Singapore

Chương trình “Đêm di sản Á Đông” giới thiệu bộ sưu tập “From Roots to Future-Từ cội nguồn đến tương lai” được tổ chức tại Singapore nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, mới đây, Chương trình “Đêm di sản Á Đông” giới thiệu bộ sưu tập “From Roots to Future-Từ cội nguồn đến tương lai” của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore cùng hơn 400 khách mời thuộc Ngoại giao đoàn, các cơ quan Chính phủ và giới doanh nghiệp Singapore. Tiết mục văn hóa được thực hiện theo lời mời của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, tạo thêm một điểm nhấn nghệ thuật trong hoạt động ngoại giao nhân dịp Quốc khánh Việt Nam.

Chọn áo dài truyền thống làm trọng tâm, bộ sưu tập đặt những giá trị thẩm mỹ Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với văn hóa Peranakan-dòng văn hóa có dấu ấn lâu đời tại Singapore, Malaysia và Indonesia. Qua đó, thời trang trở thành phương tiện chuyển tải câu chuyện về sự giao thoa, tiếp biến văn hóa trong không gian Đông Nam Á.

Hành trình của chất liệu cũng được đặt trong mạch sáng tạo của bộ sưu tập. Với cách tiếp cận này, những vật liệu quen thuộc có thêm khả năng trở thành chất liệu cho các sáng tạo thời trang mới. Những hoa văn gợi nhớ gấm bào, trang phục cung đình, hoa lá và các họa tiết truyền thống Việt Nam được nhà thiết kế chuyển thể bằng kỹ thuật in trên vải. Trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc, lụa sen cùng những chất liệu được tìm kiếm trong đời sống truyền thống được đưa vào quá trình thử nghiệm và xử lý, các họa tiết được xử lý lại về đường nét, tỷ lệ và cách sắp đặt, tạo diện mạo mới cho trang phục áo dài.

Một số chi tiết được thêu, đính kết thủ công nhằm tạo chiều sâu cho bề mặt chất liệu. Kỹ thuật hiện đại kết hợp với bàn tay người thợ giúp các mô-típ truyền thống được diễn giải theo hướng đương đại, giữ được dấu ấn văn hóa nhưng có hình thức phù hợp với đời sống hôm nay.

Tên gọi “From Roots to Future” thể hiện quan niệm về sự tiếp nối giữa di sản và hiện tại. Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ được tiếp cận bằng tư duy thiết kế mới, qua đó tạo thêm cách thức giới thiệu văn hóa Việt Nam với công chúng quốc tế.

Đáng chú ý, lực lượng trình diễn gồm những phụ nữ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Nhiều người trong số họ là phụ nữ đang chăm sóc gia đình, song vẫn dành thời gian tham gia chương trình trên tinh thần tự nguyện. Sự hiện diện của họ đưa câu chuyện văn hóa ra khỏi khuôn khổ của một sàn diễn chuyên nghiệp, gắn hoạt động giao lưu với đời sống của người Việt tại Singapore.

Đồng hành cùng phần trình diễn, ca sĩ Đoan Trang thể hiện ca khúc “Xinh tươi Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Âm nhạc kết hợp với áo dài tạo nên một tiết mục giàu tính nhận diện văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu quốc tế.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo bày tỏ hạnh phúc khi được mời thực hiện một tiết mục văn hóa nhân dịp Quốc khánh. Ý tưởng của chương trình được xây dựng trên mong muốn tạo ra một hoạt động có ý nghĩa giao lưu, qua đó thể hiện sự kết nối giữa Việt Nam và Singapore bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Theo nhà thiết kế, tình hữu nghị giữa hai nước là mạch cảm xúc xuyên suốt bộ sưu tập. Những thiết kế được lựa chọn gắn với hành trình sáng tạo của Tsafari kể từ năm 2005, với định hướng khai thác văn hóa Á Đông và chuyển hóa các giá trị truyền thống bằng tư duy thiết kế đương đại.

Hồ Trần Dạ Thảo, 47 tuổi, tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế thời trang tại Học viện TAFE (Australia). Năm 2004, chị đoạt giải Nhất cuộc thi Thời trang châu Á. Năm 2005, chị thành lập thương hiệu Tsafari. Các thiết kế của chị thường khai thác hoa văn truyền thống, lịch sử và di sản. Năm 2023, nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập tại Tuần lễ Thời trang London Xuân Hè 2024.

Sự kết hợp giữa áo dài, chất liệu truyền thống, âm nhạc và những người Việt đang sinh sống tại Singapore cũng tạo nên một hình thức kết nối giàu tính tự nhiên. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời vun đắp những nền tảng văn hóa cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore.

https://nhandan.vn/ao-dai-viet-nam-ket-noi-van-hoa-viet-nam-singapore-post984413.html