  • Huế ngày nay Online
Thể thao

VnExpress Marathon Huế 2026: Hành trình “chạm” vào những giá trị riêng có của vùng đất Cố đô

ClockThứ Sáu, 17/04/2026 12:30
HNN.VN - Lễ khai mạc giải VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra trưa 17/4 tại Phu Văn Lâu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến dự, phát biểu chúc mừng, cảm ơn các VĐV và gia đình tham dự sự kiện này.

Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026Tập trung phối hợp, tổ chức thành công giải chạy VnExpress Marathon Hue

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (giữa) cùng BTC giải đếm ngược khai mạc VnExpress Marathon Huế 2026

Thông tin từ Ban tổ chức (BTC), VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra vào sáng 19/4, với 3 cự ly: 21km, 10km, 5 km, lần lượt xuất phát ở các khung giờ: 4h, 5h và 6h.

Tham gia các cự ly này, runner sẽ có dịp trải nghiệm những cung đường “rất Huế” khi ngang qua dòng Hương thơ mộng, đường Lê Duẩn, Lê Lợi rợp bóng cây xanh; những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa Huế, như cầu Trường Tiền, cầu Dã Viên, cầu Phú Xuân, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, Đại Nội…

Ngoài các cự ly dành cho người lớn, Kun Marathon - giải chạy miễn phí dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi sẽ diễn ra vào sáng 18/4 tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn. Đây là sân chơi vận động an toàn, giúp trẻ rèn luyện thể chất, tăng sự tự tin và tạo thêm trải nghiệm gắn kết gia đình.

Để đảm bảo an toàn cho các VĐV, BTC đã bố trí 10 trạm nước và 8 trạm y tế dọc đường chạy, cùng hơn 900 tình nguyện viên, lực lượng y bác sĩ, công an... Hệ thống hỗ trợ gồm nước, điện giải, hoa quả, mút lạnh… được phân bổ hợp lý, kết hợp điều kiện ánh sáng thi đấu đảm bảo, góp phần nâng cao trải nghiệm và hiệu suất thi đấu của VĐV. Để mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho các runner, BTC cũng đã chuẩn bị bộ race-kit đầy đủ các vật phẩm thiết yếu, như áo thi đấu, bib, túi đựng, quà tặng cùng huy chương mang thiết kế lấy cảm hứng từ di sản Huế, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và tinh thần thể thao hiện đại.  

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ, qua nhiều mùa tổ chức, VnExpress Marathon tại Huế luôn để lại dấu ấn với cung đường nên thơ, không khí yên bình và sự cổ vũ thân thiện từ người dân địa phương. VnExpress Marathon Huế 2026 không chỉ là một sự kiện thể thao, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa của Huế mà còn là cầu nối giữa thể thao và di sản, giữa vận động và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của thành phố.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: VnExpress marathon HuếrunnerVĐVchạy bộHuếdi sảndu lịch thể thao
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top