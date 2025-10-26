  • Huế ngày nay Online
Khai mạc vòng chung kết Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 Cúp TV360

ClockThứ Sáu, 07/11/2025 16:00
Lễ khai mạc vòng chung kết Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc - Cúp TV360 năm 2025 đã diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, mở màn cho chuỗi ngày thi đấu sôi động và đầy cảm xúc của sinh viên cả nước từ ngày 6 đến 14/11.

Nhiều tỉnh, thành tham dự giải bóng rổ 3x3 Cố đô Huế lần II-2025

Sau 3 mùa tổ chức, NUC đã khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên có quy mô lớn nhất và được các bạn trẻ mong chờ. Ảnh: BTC 

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, các đơn vị đồng hành, tài trợ, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên sinh viên đến từ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, những pha bóng đầu tiên đã chính thức diễn ra, mang đến những cuộc so tài đỉnh cao, bầu không khí cuồng nhiệt và vô số cảm xúc đáng nhớ. Trận khai mạc giữa đội chủ nhà Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB), mở màn cho hành trình tranh tài đầy kịch tính của vòng chung kết năm nay. Đại học Bách Khoa nhập cuộc tốt hơn, dẫn điểm trong đa số thời gian trận đấu nhưng đã bị UEB đã lấy lại lợi thế vào những phút cuối hiệp 4 và trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ. Chung cuộc, UEB đã có chiến thắng thuyết phục với tỉ số 65 - 58.

Sau 3 mùa tổ chức, NUC đã khẳng định vị thế là giải bóng rổ sinh viên có quy mô lớn và được mong chờ nhất tại Việt Nam, trở thành biểu tượng cho phong trào thể thao học đường hiện đại, chuyên nghiệp, đầy bản sắc sinh viên. Nhiều đội bóng coi NUC là mục tiêu để tập luyện và thi đấu hàng năm, là sân chơi thể thao học đường thuần tuý, lành mạnh và bổ ích. 

Bước sang mùa thứ 4, với slogan “Dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game”, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 không chỉ tôn vinh kỹ năng và sức mạnh trên sân bóng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên dám bứt phá, dám khẳng định mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Song song với những trận cầu rực lửa, chuyên trang Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 cũng là một “sân chơi số” nơi khán giả có thể xem trực tiếp, xem lại highlight, theo dõi lịch thi đấu, kết quả và đặc biệt là tham gia game “Chiến binh đua top” để có cơ hội nhận những quà tặng đặc biệt từ TV360 như iPhone 17 Pro Max, iPad Air M3 hay AirPods.

Bên cạnh đó, khán giả còn có thể tham gia chiến dịch “Hành Trình Gen-Mi Tỏa Sáng và Tự Hào”, chương trình do Ngân hàng TMCP BVBank khởi xướng và đồng hành tổ chức với phần thưởng đặc biệt là tấm vé đồng hành cùng đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 33.

Công tác tổ chức và chuyên môn sẽ được Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, đảm bảo sân chơi có tính công bằng, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp và mang đến các trận đấu chất lượng chuyên môn cao nhất cho các đội bóng rổ sinh viên hàng đầu cả nước.

Giải đấu do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức. Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 của Tổng Công ty Viễn thông Viettel là Nhà tài trợ Danh xưng của Giải.

 

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Khai mạcvòng chung kếtGiải Bóng rổsinh viên
