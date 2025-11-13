  • Huế ngày nay Online
Hơn 2,5 ngàn vận động viên chinh phục đỉnh cao Bà Rá

Sáng 4/1, tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31 năm 2026.

Hơn 2,5 ngàn vận động viên xuất phát chinh phục đỉnh cao Bà Rá. 

Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Phước Long (6/1/1975-6/1/2026), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 31, năm 2026, có 9 tỉnh, thành phố, đơn vị đăng ký tham gia hệ tuyển, gồm: Đoàn Quân đội (Đoàn Thể thao Bộ đội Biên phòng), Lâm Đồng, Lai Châu, Ninh Bình, Gia Lai, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà Đồng Nai. 

Giải năm nay đã thu hút hơn 2,5 ngàn vận động viên tham gia chạy ở các cự ly: 5,4km, 6km, 7,7km và 19km dành cho các lứa tuổi và vận động viên. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của nhiều gương mặt xuất sắc của điền kinh Việt Nam như: Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Trịnh Quốc Lượng, Phạm Thị Hồng Lệ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn khẳng định: Qua các lần tổ chức, Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" ngày càng trở thành giải chạy có uy tín, được công nhận chính thức trong hệ thống giải quốc gia. Đồng Nai vui mừng chào đón 9 đoàn trong cả nước, trong đó có những đoàn rất xa nơi tổ chức.

Trong tháng 11 năm nay cũng sẽ có giải việt dã cấp quốc gia được tổ chức tại đây, Đồng Nai luôn chào đón các vận động viên, các đoàn trong cả nước đến với vùng đất, con người Đồng Nai nói chung, Phước Long nói riêng, trao gửi những tình cảm tốt đẹp.

Ban tổ chức đã trao danh hiệu vua leo núi năm nay thuộc về vận động viên Hoàng Nguyên Thanh của chủ nhà Đồng Nai; nữ hoàng leo núi thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Gia Lai). 

Giải Nhất cá nhân nam trẻ toàn quốc thuộc về vận động viên Dương Minh Hùng (đoàn quân đội); giải Nhất cá nhân nữ trẻ toàn quốc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thanh Tuyền (tỉnh Lâm Đồng).

Giải Nhất cá nhân Nam phong trào toàn quốc (19km) thuộc về Vận động viên Hàng A Giàng, giải Nhất cá nhân nữ phong trào toàn quốc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương. 

Ban Tổ chức cũng đã trao các giải toàn đoàn, trong đó, giải Nhất hệ tuyển được trao cho đoàn quân đội, giải Nhì đoàn Lai Châu, chủ nhà Đồng Nai giải Ba.

Ở hệ phong trào tỉnh, giải Nhất toàn đoàn thuộc về phường Phước Bình, giải Nhì thuộc về phường Phước Long và giải Ba thuộc về xã Bù Gia Mập.

Theo nhandan.vn
