Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy Chân Mây - Lăng Cô Jogging 2025

ClockChủ Nhật, 31/08/2025 11:21
HNN.VN - Sáng 31/8, tại bãi biển Bình An, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức giải chạy “Chân Mây - Lăng Cô Jogging 2025” với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên các lứa tuổi đến từ nhiều địa phương tham gia.

Hơn 1.500 vận động viên tham gia “Giải chạy vì cộng đồng” Hơn 4.000 runners tham gia Hueba Jogging 2025Huế lần đầu tổ chức giải chạy City Trail

 Một vận động viên với trang phục bộ đội cầm cờ Tổ quốc tham gia giải chạy

Trên cung đường chạy dọc trên bờ cát của bãi biển Bình An và Cảnh Dương, tại đây, các vận động viên thi đấu ở 2 cự ly là 10km và 5km. Với thời tiết mát mẻ trong lành, bờ cát trắng mịn trải dài thẳng tắp cùng sóng biển rì rào, khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Chân Mây có cảng biển, khu du lịch quốc tế Laguna Lăng Cô… là một trong những cung đường chạy đẹp và lý tưởng, giúp các vận động viên chinh phục đường chạy với thành tích tốt nhất.

Thông qua giải chạy nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân để chào mừng 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, các loại hình dịch vụ - du lịch trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô đến du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch của địa phương.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao tặng huy chương cho các vận động viên đăng ký và hoàn thành cự ly. Đồng thời, trao 12 giải nhất, nhì, ba cho 12 vận động viên có thành tích xuất sắc các nội dung chạy nữ và nam với cự ly 5km và 10km.

PHÚC TUYỂN
