Tập trung phối hợp, tổ chức thành công giải chạy VnExpress Marathon Hue

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu kết luận tại buổi họp

Theo Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Hue 2026, dự kiến thời gian diễn ra giải từ ngày 17 - 19/4/2026, trong đó ngày thi đấu chính thức là 19/4/2026. Quy mô giải chạy khoảng 11.000 vận động viên, với các cự ly 5km, 10km, 21km và giải chạy Kun Marathon. Trong đó, giải chạy miễn phí dành cho các bé từ 6 - 10 tuổi Kun Marathon quy mô 2.000 vận động viên, tổ chức trước ngày thi đấu chính thức (từ 6 giờ - 17 giờ ngày 18/4/2026).

Để công tác tổ chức VnExpress Marathon Hue 2026 diễn ra tốt đẹp, đơn vị tổ chức giải chạy đề nghị UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ trong công tác tổ chức. Đặc biệt chú trọng các nội dung: Xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho giải; các phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại các khu vực diễn ra giải chạy và trong trường hợp cần thiết khác; xây dựng và triển khai phương án y tế cứu thương tại giải và phối hợp cùng ban tổ chức để giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh về y tế; nghiên cứu bố trí thêm các gian hàng giới thiệu ẩm thực địa phương; có phương án điều động đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác tổ chức giải…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh đây không phải là lần đầu giải chạy VnExpress Marathon được tổ chức tại Huế. Thành phố xem đây vừa là cơ hội đẩy mạnh phong trào, tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao thể lực của người dân và cũng là cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch thành phố, quảng bá các điểm đến, cảnh đẹp thành phố Huế thông qua giải chạy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để giải diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, chú trọng xây dựng, điều động lực lượng tình nguyện viên hợp lý, đảm bảo công tác y tế, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp; đồng thời làm tốt vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và phương án phân luồng, cấm đường hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang lưu ý công tác truyền thông cho giải cần làm sớm; yêu cầu Công an, Sở Du lịch, chính quyền địa phương tăng cường công tác chấn chỉnh, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các vận động viên và người thân của họ khi đến Huế tham gia giải chạy…