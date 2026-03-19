Hàng ngàn vận động viên tham gia giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Đây là hoạt động ý nghĩa, chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỷ niệm 51 ngày giải phóng quê hương Quảng Điền và Đại hội Thể dục Thể thao xã Quảng Điền năm 2025 - 2026.

Sau lễ phát động giải, hơn 3.500 vận động viên là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân trên địa bàn xã Quảng Điền đã tham gia giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 3km đối với nữ và 4km đối với nam.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho các vận động viên đến từ thôn Khuông Phò Đông; giải Nhì thôn Tráng Lực và giải Ba thôn Phú Lương B.

Cũng trong sáng nay, “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” và giải việt dã Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Hương Trà lần thứ I - năm 2026 đã được tổ chức.

Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc

Sự kiện thu hút gần 500 VĐV đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học…, trong đó, 350 VĐV tham gia Ngày chạy Olympic với lộ trình 1km; giải việt dã quy tụ 120 VĐV nam, nữ tranh tài các cự ly: 5km nam và 3km nữ.

Kết quả toàn đoàn, vị trí Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về các Trường THCS: Hà Thế Hạnh, Nguyễn Khoa Đăng và Hồ Văn Tứ.

Bà Nguyễn Thị Huy - Phó chủ tịch UBND phường cho hay, sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại; nêu cao tinh thần hữu nghị, đoàn kết và fair play; chọn ra những VĐV xuất sắc tranh tài ở các giải cấp thành phố sắp tới.

Đại hội TDTT phường Hương Trà thi đấu tổng cộng 9 môn: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bi sắt, việt dã, điền kinh và bơi. Đến nay, ĐH đã tổ chức thi đấu 7 môn, còn lại 2 môn: điền kinh và bơi, dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 4.