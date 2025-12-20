Gần 250 kỳ thủ tranh tài tại Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Tranh tài sau lễ khai mạc

Giải quy tụ gần 250 kỳ thủ nam, nữ đến từ 24 phường, xã và Đại học Huế, Công an thành phố, trong đó 130 VĐV cờ vua, hơn 110 VĐV cờ tướng, tranh tài 16 bộ huy chương của cùng 2 nội dung: cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn.

Ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay, giải là sân chơi để các kỳ thủ có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ, qua đó, phát hiện, tuyển chọn thêm VĐV xuất sắc, tập trung đầu tư, bồi dưỡng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2026 và các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới.

Giải kết thúc ngày 28/12.