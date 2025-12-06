Khởi tranh giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần X

Đồng diễn Vovinam tại lễ khai mạc

Giải thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) nam nữ của 13 phường, xã, đơn vị tham gia, gồm: Đại học Huế, Công an thành phố, Phú Xuân, Thuận Hóa, Vỹ Dạ, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Trà, Phong Phú, Phong Quảng, Hương An, Phú Bài và Long Quảng.

Vovinam - Việt Võ Đạo là môn võ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết tinh tinh thần thượng võ, ý chí quật cường, lòng yêu nước và khát vọng vươn lên của người Việt Nam.

Việc đưa Vovinam vào chương trình thi đấu của Đại hội TDTT thành phố không chỉ góp phần phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

“Vovinam sớm được xác định là môn thế mạnh, trọng điểm của thể thao thành phố. Hiện môn võ này đang được tập trung đầu tư, phát triển nhằm tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự Đại hội thể thao toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và các giải khu vực, quốc tế trong thời gian tới”, ông Trần Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thể thao thành phố cho hay.

Giải kết thúc ngày 21/12.