SEA Games 33: U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Mục tiêu của U22 Việt Nam là đi đến trận đấu cuối. Ảnh: VFF

Bảng B là bảng đấu được đánh giá không quá nhọc nhằn với U22 Việt Nam khi đối thủ cùng bảng là U22 Malaysia và U22 Lào. Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, các cầu thủ trẻ Việt Nam nằm cùng bảng với Lào và giành chiến thắng tuyệt đối. Malaysia cũng vậy, đây là kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp Việt Nam nằm cùng bảng và cũng có 2 chiến thắng trước đối thủ này.

Ngoài yếu tố đối đầu quá khứ, trong bối cảnh đang vướng vào bê bối cầu thủ nhập tịch, các đội tuyển nói chung, U22 Malaysia nói riêng khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý sau án kỷ luật của FIFA nhiều khả năng sẽ phải nhận thêm án phạt bổ sung. Trong khi đó, dù có những tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây khi U22 Lào chú trọng xây dựng nền tảng thể lực, có khả năng pressing và tư duy chiến thuật hiện đại, nhưng sự chênh lệch quá rõ về chất lượng đội hình, kinh nghiệm sân cỏ khiến những cầu thủ xứ Triệu Voi khó có thể tạo nên bất ngờ trước U22 Việt Nam.

Với kinh nghiệm, chất lượng đội hình cùng tham vọng, rõ ràng, mục tiêu của U22 Việt Nam không phải chỉ vượt qua vòng bảng, mà là đi đến trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, U22 Việt Nam phải cải thiện khả năng phối hợp, chuyền bóng và dứt điểm.

Nhìn lại hành trình của lứa cầu thủ này ở các giải đấu gần đây từ U23 Đông Nam Á đến vòng loại U23 châu Á, dù luôn tạo ra một thế trận áp đảo, cơ hội ghi bàn nhiều, nhưng các chiến thắng của U22 Việt Nam có phần vất vả, chật vật do họ phung phí cơ hội ghi bàn. Điều này khiến U22 Việt Nam rơi vào bất lợi lớn một khi tiến sâu vào giải và gặp những đối thủ có hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, hàng công có những chân sút tốc độ, kỹ thuật như Thái Lan, Indonesia…

Để giúp U22 Việt Nam gia tăng sức mạnh, có thêm nhiều phương án trong cả công lẫn thủ, giới chuyên môn đã chỉ ra một số gương mặt sáng giá. Ở vị trí trung vệ, Lê Nguyên Hoàng (SLNA) là cái tên đang được đánh giá cao. Là trụ cột của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023 và VCK U23 châu Á 2024, Lê Nguyên Hoàng đã cho thấy bóng dáng của một thủ lĩnh trong tương lai với khả năng chọn vị trí, đón điểm rơi tốt trong những tình huống chống bóng bổng và những đường chuyền, phát động tấn công.

Một trung vệ nữa cũng được nhắc đến nhiều là Phạm Lý Đức (HAGL). Sở hữu thể hình ấn tượng cùng chiều cao 1m82, cầu thủ người Tây Ninh được đánh giá cao về khả năng phán đoán, phản xạ và độ lỳ trong những tình huống đối đầu với tiền đạo đối phương.

Ở vị trí tiền vệ, gương mặt đáng chú ý nhất là Nguyễn Văn Trường. Từng tham dự 2 kỳ VCK U23 châu Á, VCK Asian Cup 2023, cầu thủ của Hà Nội FC đang là một tiền vệ trung tâm sở hữu bộ kỹ năng khá toàn diện. Không chỉ điều tiết được nhịp độ trận đấu, cầu thủ này còn khá hiệu quả trong việc cầm bóng thoát đi khi đối phương ập vào, biết chuyền bóng xuyên tuyến cho cầu thủ phía trên, biết dẫn bóng để tạo khoảng trống và đánh chặn từ xa, đồng thời, biết… va chạm khi cần thiết.

Về phía các chân sút Việt kiều, trong vai trò tiền vệ công, Viktor Lê (CLB Hà Tĩnh) cho thấy tầm ảnh hưởng của mình khi kết nối tốt giữa các tuyến và khả năng công - thủ toàn diện. Lối chơi xông xáo, đầy nhiệt huyết của Viktor Lê giúp cho tuyến giữa của U22 Việt Nam cơ động hơn, đảm bảo thế trận tốt trước các đối thủ mạnh. Ngoài Viktor Lê, chân sút Alex Bùi (CLB Bohemians Praha 1905 - giải hạng Ba CH. Séc) cũng được đánh giá cao khi sở hữu kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Việc bổ sung cầu thủ đa năng có thể chơi tiền vệ tấn công, cánh và cả tiền đạo sẽ giúp tăng chiều sâu cho U22 Việt Nam.

Tại SEA Games 33, đối trọng của U22 Việt Nam vẫn là U22 Thái Lan và nhiều khả năng, cả 2 sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Chính vì vậy, ngoài những cái tên dạn dày trận mạc như: Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang, Trung Kiên, Vĩ Hào, Văn Cường…, việc có trong tay những “quân bài tẩy” nói trên sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Kim Sang Sik trong việc đưa ra các giải pháp khắc chế đối phương. Vấn đề là HLV người Hàn Quốc sẽ kết nối, sử dụng các vị trí này như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất.