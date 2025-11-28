Hành trình “săn vàng” Sea Games 33 của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các giải đấu giao hữu. Ảnh: VFF

Ngay từ đầu tháng 11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập trung sớm cho U22 với mục tiêu tạo sự ổn định lực lượng, tăng thời gian rèn chiến thuật và cải thiện nền tảng thể lực. Hơn 30 cầu thủ trẻ được triệu tập, mỗi người mang theo khát vọng được khoác áo đội tuyển, cống hiến và trưởng thành. Không khí tập luyện sôi nổi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF xen lẫn cả áp lực và sự cạnh tranh để giành suất dự giải.

Để rà soát đội hình kỹ lưỡng, ban huấn luyện tổ chức nhiều buổi tập chiến thuật chuyên sâu, đặc biệt chú trọng khả năng chuyển trạng thái, phối hợp nhóm nhỏ và tổ chức phòng ngự từ xa. Đây là những điểm yếu U22 Việt Nam từng gặp phải trong các giải trẻ trước đó, vì vậy việc cải thiện sớm đóng vai trò rất quan trọng. Cường độ tập luyện được đẩy lên cao nhưng vẫn đảm bảo sự phân phối hợp lý để tránh chấn thương trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm giải đấu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị là chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Đây được xem là bước thử lửa then chốt, giúp U22 Việt Nam tiếp cận môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ hơn, đồng thời có cơ hội đối đầu những đối thủ hàng đầu châu lục ở cùng độ tuổi. Giải giao hữu tại Trung Quốc quy tụ 4 đội: Uzbekistan, U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam. Đây đều là các nền bóng đá phát triển, sở hữu cầu thủ có chất lượng, nên mỗi trận đấu đều mang giá trị lớn về chuyên môn.

Dù U22 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí cuối bảng, nhưng kết quả ấy không phản ánh toàn diện những gì đội đã thể hiện. Trước U22 Hàn Quốc - đội bóng luôn thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, Khuất Văn Khang và các đồng đội thi đấu với tinh thần quả cảm, không lùi bước trước sức mạnh thể chất vượt trội của đối thủ. Mỗi pha tranh chấp, mỗi đợt phản công đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy thi đấu và khả năng xử lý tình huống của các đầu thủ trẻ.

Ở trận gặp U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi đầy nỗ lực, tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và mạnh dạn triển khai bóng từ tuyến dưới. Điều đáng quý nhất từ chuyến giao hữu này không phải thứ hạng, mà là sự cọ xát thực chất. Những trận đấu với các đối thủ mạnh giúp U22 Việt Nam đo lường chính xác năng lực, rèn bản lĩnh thi đấu và đặc biệt là kích thích tinh thần tiến bộ của từng cầu thủ.

Trở về Việt Nam, đội tuyển trẻ Việt Nam lập tức bước vào chu kỳ tập luyện mới với những điều chỉnh quan trọng. Tinh thần đội cũng trở nên gắn kết hơn sau những ngày xa nhà trong chuyến tập huấn. Mỗi cầu thủ đều hiểu rằng SEA Games 33 không chỉ là một giải đấu, mà còn là cơ hội để chứng minh sự trưởng thành và ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia.