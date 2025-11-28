  • Huế ngày nay Online
Hành trình “săn vàng” Sea Games 33 của U22 Việt Nam

ClockThứ Hai, 01/12/2025 06:03
HNN - Những ngày cuối tháng 11, khi bầu không khí bóng đá trong nước đang nóng dần lên, đội tuyển U22 Việt Nam cũng bước vào chặng nước rút cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 12. Đằng sau sự kỳ vọng của người hâm mộ là cả một quá trình chuẩn bị miệt mài, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm của thầy trò Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik.

 U22 Việt Nam tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các giải đấu giao hữu. Ảnh: VFF

Ngay từ đầu tháng 11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập trung sớm cho U22 với mục tiêu tạo sự ổn định lực lượng, tăng thời gian rèn chiến thuật và cải thiện nền tảng thể lực. Hơn 30 cầu thủ trẻ được triệu tập, mỗi người mang theo khát vọng được khoác áo đội tuyển, cống hiến và trưởng thành. Không khí tập luyện sôi nổi tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF xen lẫn cả áp lực và sự cạnh tranh để giành suất dự giải.

Để rà soát đội hình kỹ lưỡng, ban huấn luyện tổ chức nhiều buổi tập chiến thuật chuyên sâu, đặc biệt chú trọng khả năng chuyển trạng thái, phối hợp nhóm nhỏ và tổ chức phòng ngự từ xa. Đây là những điểm yếu U22 Việt Nam từng gặp phải trong các giải trẻ trước đó, vì vậy việc cải thiện sớm đóng vai trò rất quan trọng. Cường độ tập luyện được đẩy lên cao nhưng vẫn đảm bảo sự phân phối hợp lý để tránh chấn thương trong giai đoạn nhạy cảm trước thềm giải đấu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị là chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Đây được xem là bước thử lửa then chốt, giúp U22 Việt Nam tiếp cận môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ hơn, đồng thời có cơ hội đối đầu những đối thủ hàng đầu châu lục ở cùng độ tuổi. Giải giao hữu tại Trung Quốc quy tụ 4 đội: Uzbekistan, U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam. Đây đều là các nền bóng đá phát triển, sở hữu cầu thủ có chất lượng, nên mỗi trận đấu đều mang giá trị lớn về chuyên môn.

Dù U22 Việt Nam kết thúc giải ở vị trí cuối bảng, nhưng kết quả ấy không phản ánh toàn diện những gì đội đã thể hiện. Trước U22 Hàn Quốc - đội bóng luôn thuộc nhóm mạnh nhất châu Á, Khuất Văn Khang và các đồng đội thi đấu với tinh thần quả cảm, không lùi bước trước sức mạnh thể chất vượt trội của đối thủ. Mỗi pha tranh chấp, mỗi đợt phản công đều cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy thi đấu và khả năng xử lý tình huống của các đầu thủ trẻ.

Ở trận gặp U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi đầy nỗ lực, tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và mạnh dạn triển khai bóng từ tuyến dưới. Điều đáng quý nhất từ chuyến giao hữu này không phải thứ hạng, mà là sự cọ xát thực chất. Những trận đấu với các đối thủ mạnh giúp U22 Việt Nam đo lường chính xác năng lực, rèn bản lĩnh thi đấu và đặc biệt là kích thích tinh thần tiến bộ của từng cầu thủ.

Trở về Việt Nam, đội tuyển trẻ Việt Nam lập tức bước vào chu kỳ tập luyện mới với những điều chỉnh quan trọng. Tinh thần đội cũng trở nên gắn kết hơn sau những ngày xa nhà trong chuyến tập huấn. Mỗi cầu thủ đều hiểu rằng SEA Games 33 không chỉ là một giải đấu, mà còn là cơ hội để chứng minh sự trưởng thành và ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

HOÀNG TRIỀU
Một kỳ SEA Games lịch sử của thể thao Huế

“Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) vừa có quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, trong đó, thể thao Huế đóng góp 1HLV, 7 VĐV”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thông tin chiều 28/11.

Một kỳ SEA Games lịch sử của thể thao Huế
SEA Games 33: U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Mục tiêu của U22 Việt Nam không phải chỉ vượt qua vòng bảng, mà là đi đến trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, U22 Việt Nam cần phải cải thiện khả năng phối hợp, chuyền bóng và dứt điểm.

SEA Games 33 U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm
Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33

Đến hiện tại, thể thao Huế cơ bản đã định hình được những gương mặt sẽ cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan, cùng những kỳ vọng về một SEA Games thành công nhất từ trước đến nay.

Nhiều kỳ vọng ở SEA Games 33

