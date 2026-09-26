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Gần 100 đô vật tranh tài tại Giải Vật Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ X

ClockThứ Bảy, 26/09/2026 11:28
HNN.VN - Giải Vật Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) thành phố lần thứ X năm 2026 vừa được khai mạc vào sáng 26/9 tại Quảng trường Văn hóa thể thao, số 1 Hà Huy Tập, phường Vỹ Dạ.

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Giải Vật Đại hội TDTT thành phố năm nay quy tụ gần 100 đô vật tranh tài .

Giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức, quy tụ gần 100 đô vật nam và nữ đến từ 7 phường, xã của thành phố và Đại học Huế, trong đó có nhiều địa phương mạnh về bộ môn vật như Quảng Điền, Hóa Châu, Hương Trà. Các vận động viên tranh tài ở một số hạng cân từ 44 kg - 48kg; 52kg - 57kg, 60 kg - 65 kg, 70kg - 75kg và sau 75kg.

Là một trong những bộ môn thi đấu trọng điểm và đóng vai trò nòng cốt về gặt hái thành tích qua các kỳ đại hội, giải vật năm nay kỳ vọng sẽ tuyển chọn được những gương mặt xuất sắc, bổ sung vào lực lượng vận động viên của thành phố, thi đấu tại các giải đấu khu vực và quốc tế, đặc biệt là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những giải đấu cuối cùng để Đoàn Thể thao thành phố kiện toàn lực lượng trước thềm Đại hội sắp tới.

Giải diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/9.

THÀNH NHÂN
 Từ khóa: vậtđại hội thể dục thể thaothành tíchhuế
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