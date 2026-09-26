Sôi nổi Hội thao Khối Thi đua các cơ quan Đảng và Mặt trận

Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao.

Hội thao thu hút gần 100 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng và Mặt trận gồm: Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế, Cơ quan Đảng ủy UBND thành phố, Cơ quan Đảng ủy các Cơ quan Đảng thành phố và đơn vị đăng cai là Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh.

Các đội lần lượt tham gia 4 nội dung thi đấu gồm: cầu lông đôi nam; cầu lông đôi nam nữ; nhảy bao bố nam và nữ và kéo co. Với tinh thần thi đấu đoàn kết, giao lưu và thể thao lành mạnh, các VĐV đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng ngay từ những nội dung thi đấu đầu tiên. Hội thao là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chung cuộc, Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế giành giải Nhất ở cả 4 nội dung thi đấu: cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ, nhảy bao bố nam và nữ và kéo co, qua đó giành Giải Nhất toàn đoàn.

Cơ quan Đảng ủy UBND thành phố giành giải Nhì, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh giành giải Ba và Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đoạt giải Khuyến khích.